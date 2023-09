Luego de que la Fiscalía General radicó este 25 de septiembre el escrito de acusación en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro Urrego, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, quedan dudas sobre qué pasará con la libertad, con restricciones, de la que hoy disfruta.



(Lea también: Nicolás Petro: Fiscalía radicó escrito de acusación en su contra, irá a juicio)



El escrito de acusación implica que el caso contra Petro Burgos avanza a juicio, y se radicó, según fuentes del ente acusador, ante el incumplimiento del exdiputado en sus compromisos de colaboración con la justicia.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro junto a su exesposa Day Vásquez. foto: Milton Diaz / El Tiempo Foto: Milton Diaz / El Tiempo

Actualmente, Nicolás Petro está libre, con unas restricciones

En agosto de este año, tras la imputación de cargos de la Fiscalía, un juez de control de garantías decidió que Nicolás Petro tuviera medida no restrictiva de la libertad, pese a que el ente acusador había pedido que fuera enviado a casa por cárcel.



Como parte de las restricciones que sí se le impusieron a Petro Burgos está la prohibición de salir de Barranquilla y de tener contacto con cualquiera de las personas que han sido nombradas en la investigación.



(Le puede interesar: Nicolás Petro y Day Vásquez quedan en libertad, pero con condiciones: esto decidió juez)



Su expareja, Dayssuris Vásquez Castro, quien también está siendo procesada, también fue cobijada con medidas no restrictivas de la libertad, y tiene prohibido salir de Colombia, así como participar en cualquier reunión política.

Las opciones de la Fiscalía

No obstante, ante el incumplimiento de Petro Burgos, fuentes del ente acusador señalaron que se decidió radicar el escrito de acusación ante los juzgados Penales del Circuito Especializados de Barranquilla (Atlántico) para que se designe un juez de conocimiento ante el cual se adelantaría el juicio.



Además, la Fiscalía baraja varias alternativas entre las que está pedir la revocatoria de la libertad que hoy tiene el hijo del Presidente. De optar por esta opción, la petición de la Fiscalía tendría que sustentarse en una audiencia con la intervención de la defensa de Petro Burgos y de la Procuraduría, y al final, un juez decidiría sobre la solicitud.



(Lea además: 'Hoy inicia la lucha de mi vida': Nicolás Petro tras escrito de acusación en su contra)



Es de anotar que el escrito de acusación marca el inicio del juicio penal en el cual se expondrán ante un juez las pruebas de la Fiscalía y de la defensa de Petro Burgos.



“Es ante este juez que la Fiscalía General de la Nación presentará todas las pruebas que posee en el respectivo juzgamiento. La Fiscalía informará oportunamente sobre otras medidas jurídicas que se pretendan adoptar”, señaló el ente acusador en un comunicado de prensa este 25 de septiembre.



(Le dejamos: Estos son los tres empresarios salpicados en la investigación contra Nicolás Petro)

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro Burgos y su expareja Daysuris Vásquez en audiencia. Foto:

La reacción de Nicolás Petro

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro Burgos. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Desde hace unos días, Petro Burgos había extendido los tiempos establecidos para que presentara la información y evidencia con la que colaboraría con la justicia colombiana. Sin embargo, ante el incumplimiento, la Fiscalía descartó un principio de oportunidad.



(Puede leer: Verónica Alcocer, funcionarios y las personas mencionadas en caso de Nicolás Petro)



Personas cercanas al caso señalaron que Petro Burgos cambió de abogado y que se le dieron nuevos plazos para conseguir nuevos defensores pero que cumplido un tiempo prudencial, no entregó información.



En la tarde de este lunes, el procesado se refirió a la decisión de la Fiscalía de radicar el escrito de acusación y señaló en sus redes sociales: “Hoy inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”.

Hoy inicia la lucha de mi vida, sabia que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron.



Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre.



Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo. — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) September 25, 2023

A diferencia de Nicolás Petro, contra quien se radicó el escrito de acusación, fuentes señalaron que Dayssuris Vásquez Castro, su expareja y quien es procesada por los mismos hechos, sí ha venido colaborando con la justicia y entregando más información por lo que en su caso no se presentó el escrito de acusación y se sigue trabajando en un acuerdo para darle un principio de oportunidad con el cual tendría beneficios judiciales.



Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea más notas de Justicia: