Caso Nicolás Petro: mejor amiga de Laura Ojeda denunció a Day Vásquez y a fiscal Burgos

En una documento de 11 páginas, Génesis Fabiola Olava García denunció penalmente a Dayssuris del Carmen Vásquez Castro, la excompañera de Nicolás Petro por el delito de violación de datos personales.



Génesis, quien se califica como amiga de Laura Ojeda, actual compañera del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, indicó que fue víctima de hackeo por parte de Day Vásquez.



De igual forma, Génesis también denunció al fisca del caso Mario Burgos por el delito de prevaricato por omisión e instauró una queja disciplinaria en su contra.



"La señora Dayssuris del Carmen Vásquez Castro entre los meses de diciembre y enero de 2023 obtuvo, a través de tercero y en provecho suyo, los datos de mi agenda telefónica de WhatsApp contenida en mi celular para la realización de un análisis link, ordenó la creación de un perfil con base en mis redes sociales y obtuvo información diversa que reposaba en mi equipo móvil", se lee en la denuncia.



Y expone que: "A pesar de lo anterior, en la diligencia de solicitud de medida de aseguramiento se descubrió por parte del Fiscal delegado el Informe de Investigador de Campo ya referido donde era expuesta mi agenda de contactos de WhatsApp como resultado de la violación de datos personales que mandó a realizar la señora Dayssuris del Carmen Vásquez Castro a la señora Ojeda Estupiñán y a mí por ser la mejor amiga".

Laura Ojeda y Nicolás Petro Foto: Instagram: Laura Ojeda

En esa línea, se expone en la denuncia que "de acuerdo con dicha Resolución, la señora Laura Ojeda Estupiñán no fue la única víctima del delito de violación de datos personales, ya que, mi información personal también fue comprada por la señora Dayssuris del Carmen y con esto me convirtió en otra víctima de su atropello contra la intimidad".



Y en el escrito sustenta que "con la obtención de información íntima de las conversaciones entre Laura Ojeda Estupiñán y yo, entre otras conversaciones, la señora Vásquez Castro deseaba corroborar si se había cometido en su contra una infidelidad, cuál era el tiempo de relación entre la señora Ojeda Estupiñán y Petro Burgos o algo similar. Es decir, tenía la intención de obtener esa información para sus asuntos personales y para sacarle provecho".



