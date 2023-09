La Fiscalía General radicó su escrito de acusación en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro Urrego, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



Hace unos días se venía señalando que su acuerdo de colaboración con la justicia estaba en vilo porque había extendido los tiempos previstos inicialmente para presentar su matriz de colaboración y empezar a entregar información y evidencias.



Efectivamente, el ente acusador descartó de lleno un principio de oportunidad con el procesado, pues este no cumplió con nada de lo que prometió aportar, caso contrario a Day Vásquez, su expareja, quien sí ha ofrecido datos claves para el curso de la investigación.



Ahora, con la radicación del escrito de acusación contra Petro Burgos, queda claro que el caso seguirá a juicio, instancia en la que la Fiscalía presentará todas sus cartas en contra del exdiputado del Atlántico, quien fue imputado por estos hechos junto a Vásquez, quien destapó el escándalo.



Salieron desde la sede de la Fiscalía, en el Centro de Barranquilla, con rumbo al búnker en Bogotá. Foto: Captura de pantalla

El escrito de acusación fue radicado ante los juzgados de Barranquilla, y una vez se dé el reparto se conocerá el despacho en el cual se adelantará el juicio por presuntamente haber recibido varios millones de pesos que iban para la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro.



Ese dinero, según lo que ha establecido el ente acusador, lo recibió el año pasado de diversas personas, entre ellas Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, quienes precisamente están en un organigrama que destapó el fiscal Mario Burgos durante las audiencias preliminares contra Petro Burgos y Vásquez.



Organigrama de quienes habrían financiado a Nicolás Petro. Foto: Archivo particular

En total son 16 personas las que aparecen reseñadas dentro del 'caso Fasad', el cual fue del que se habría servido Nicolás Petro para incrementar su patrimonio ilícitamente a través de la plata que le dieron para la campaña de su papá, de la cual era gerente Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y quien ha negado algún ingreso ilegal de dinero a las cuentas.



Además de los ya mencionados Hilsaca y Lopesierra, también fueron salpicados el empresario Christian Daes, el megacontratista Euclides Torres y el contratista de Cúcuta Óscar Camacho.



Precisamente, el abogado Stewing Arteaga -uno de los que lleva la defensa del exdiputado- había dicho recientemente que estarían preparados por si la Fiscalía tomaba la decisión de acusar.

La reacción de Nicolás Petro

Nicolas Petro. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Minutos después de conocerse el anuncio de la Fiscalía, el propio Nicolás Petro manifestó en 'X': "Hoy inicia la lucha de mi vida, sabia que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron".



"Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo", añadió.

Hoy inicia la lucha de mi vida, sabia que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron.



Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre.



Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo. — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) September 25, 2023

Anteriormente, en una de las audiencias de hace más de un mes, Nicolás Petro expresaba: “Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia, y por mi bebé que viene en camino”.



Sin embargo, tras dejar de colaborar con la Fiscalía, resta esperar qué juez llevará el caso.

