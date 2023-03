El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, se refirió este viernes a tres temas coyunturales que maneja el ente acusador.



A su salida de un evento con autoridades para el apoyo a fiscales que trabajan contra el narcotráfico, Barbosa Delgado habló de la investigación a Nicolás Petro por dineros presuntamente recibidos para la campaña de su padre, el presidente Gustavo Petro, de la denuncia del comisionado Danilo Rueda por supuestos pagos de sobornos de delincuentes presos y de posibles omisiones del Ejército y la Policía en los disturbios en Los Pozos, San Vicente del Caguán.

El fiscal Barbosa Delgado señaló que se inició la investigación por los hechos conocidos y que lo que viene es un proceso de corroboración de lo manifestado por la denunciante en declaración juramentada.



“Vamos a actuar de forma responsable, no habrá ningún tipo de preocupación para el Presidente de la República en tanto que la Fiscalía actuará con total objetividad, garantía del debido proceso y sin linchamiento de ningún tipo”, dijo el fiscal.



Añadió que si hay algún tema que amerita acción judicial se dirá o de lo contrario se le comunicará al país.



Sostuvo que los investigadores determinarán si se requiere dar protección a la exesposa de Nicolás Petro.



Insistió que los chats o evidencias entregados por la denunciante deben ser necesariamente verificados por los investigadores.



También, se refirió a las declaraciones del Comisionado de Paz Danilo Rueda sobre una presunta irregularidad detectada asociada a un pago de 120 millones de pesos por parte de un preso a un abogado para que lo cambiaran de prisión.



"Como siempre el señor Danilo Rueda diciéndole mentiras al país, no ha presentado ninguna denuncia", dijo el funcionario tras señalar que lo han citado dos veces a la Fiscalía y, en ese orden de ideas, recordó que "es un deber de los funcionarios cumplir con las normas cuando los citan".



Sobre los hechos de orden público registrados en Caquetá, señaló que ya hay un equipo de la Fiscalía en el terreno y que para el ente acusador también es importante si hubo omisiones de la Fuerza Pública. En caso de encontrar posibles omisiones, dijo el fiscal se tendrán que mirar las responsabilidades por línea de mando.



"No podemos permitir acciones de violencia contra los uniformados pero tampoco acciones omisivas del alto mando", dijo Barbosa Delgado.



Indicó que se programarán las citaciones para conocer las versiones de los uniformados en el sitio y a sus superiores.

