El celular que Dayssuris del Carmen Vásquez Castro, expareja de Nicolás Petro Burgos, entregó a la Fiscalía se convirtió en una pieza clave en las pesquisas que llevaron a imputarle cargos por no poder justificar $1.053 millones, y hacer gestiones para blanquear dinero recibido de empresarios cuestionados.



(Puede ver: Juez pide investigar a Nicolás Petro y a Day Vásquez por irregularidades en contratos)

También abrió la puerta a evidenciar nuevos actos presuntamente irregulares en los que estarían involucrados ambos, así como contratistas y funcionarios de varias entidades públicas del Atlántico.



Los hallazgos de la Fiscalía en la materia fueron expuestos en las audiencias en contra de Petro Burgos, sorprendiendo por el grado de detalle: hay mensajes de chat, audios de WhatsApp, documentos PDF y registros que evidenciarían un presunto interés indebido en la contratación del departamento, a fin de hacerse con recursos públicos de manera indebida.



La exposición de la Fiscalía fue tal que el juez 74 de Control de Garantías, al leer la decisión de dictar una medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad contra Petro y Vásquez, advirtió de la necesidad de compulsar copias para que los hechos sean investigados por separado. Petición que el propio fiscal delegado Mario Burgos respondió en la audiencia diciendo que ya se avanza en su despacho.



(Le dejamos: Atención: Nicolás Petro y Day Vásquez quedan en libertad, pero con restricciones)

Fundación y repartición

Fue la propia Fiscalía la que dijo que del análisis de las conversaciones entre Nicolás Petro, Day Vásquez, Pedro Name, primo del senador José David Name, y Gustavo de la Ossa, representante legal de la Fundación Conciencia Social, se evidencian gestiones indebidas que tuvieron la intención de manipular un contrato relacionado con la atención de adultos mayores en busca de mitigar el efecto de síndromes geriátricos.



En los audios encontrados en su propio celular, Day Vásquez habla con el contratista De la Ossa no solo para recomendarle a la psicóloga Andrea Fernanda Henríquez Villalba para el proyecto, sino en especial para referirse a los detalles de la propuesta y a unas correcciones que se pidieron hacer. El 6 de agosto de 2021, la mujer pide que le indiquen de qué se trata, para ella llamar a Raúl, a quien la Fiscalía identificó como Raúl Lacouture, de la gobernación.



(Puede ver: Lo que viene en la Corte Suprema en el proceso para elegir a la nueva Fiscal General)

Facebook Twitter Linkedin

Nicolas Petro Foto: EL TIEMPO

Si nos ponemos a especificar, tenemos más mecanismos de control. Voy a trabajar en esto a ver qué podemos hacer. Pero lo que me preocupa es eso. FACEBOOK

TWITTER

Y De la Ossa responde preocupado por esas correcciones porque llevarían a tener que implementarse más mecanismos de control, lo cual sería problemático para sus intereses. “Si nos ponemos a especificar, tenemos más mecanismos de control. Voy a trabajar en esto a ver qué podemos hacer. Pero lo que me preocupa es eso, hay que hablar con Raúl y decirle, ajá, lo que se quiere. Si establecemos más mecanismos de control dentro de la propuesta, la interventora podrá exigir más y no nos podrá... los objetivos que queremos (....)”, señala De la Ossa.



Las revelaciones de la Fiscalía darían cuenta de que Vásquez se comunicó con Raúl para arreglar ese asunto, que el contrato se subió al Secop, que la mujer recomendó a un primo suyo llamado Kesey Samir Cuesta Rocha y que cuadraron entre ella y De La Ossa el monto que personas relacionadas con ella y con Pedro Name iban a percibir por ‘trabajar’ en el proyecto. Incluso, se pactó que la mamá de Vásquez fuera contratada y que ganara, mínimo, seis millones de pesos.



Los chats también revelarían que para final de agosto ya estaban hablando los interesados en la división de dineros y que, luego, se estaba pendiente del desembolso de un anticipo del 40 por ciento del contrato. En los mensajes también se evidencia que los interesados ya tendrían planeado el siguiente contrato, para el año 2024, con la misma intención, la misma fundación y también relacionado con la atención de personas mayores. Y en un audio, Vásquez dice que se va a encontrar con Elsa, en referencia, dijo el fiscal, a Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, para ello.



(Recomendamos: Un general (r) y 19 exmilitares más reconocerán 303 ‘falsos positivos’ en Casanare)



El juez 74 de Control de Garantías dijo que lo expuesto debe investigarse porque excede los hechos por los cuales la Fiscalía imputó a Petro Burgos y a Vásquez y también a “los demás que pudieran estar participando” e incluso llegó a decir que esto reflejaría una “feria de las hojas de vida, para poder cumplir ciertos condicionamientos frente a esos contratos”.



La intervención entonces de los cuatro implicados, y otros aún por determinar de la gobernación, será el nuevo capítulo judicial que deberá esclarecer el hijo del Presidente. A esto se suma una compulsa de copias para investigar una presunta certificación falsa que habría inducido a error a la Dian frente a un dinero, y otra en contra de César Emilio Vásquez Buendía, tío de Day, a cuyo nombre quedaron algunas residencias de Petro Burgos y Vásquez, en un supuesto interés de blanquear dineros no reportados.



Alejandra Bonilla Mora

En Twitter: @JusticiaET

alebon@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: