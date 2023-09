Con el pasar de los días se empiezan a conocer más detalles de la acusación de la Fiscalía General de la Nación en contra del exdiputado Nicolás Petro, procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



El oficio fue radicado por el ente acusador ante los despachos judiciales de Barranquilla, correspondiéndole al Juzgado Segundo Especializado, el cual ya fijó para el 20 de noviembre la audiencia de acusación, que se adelantará de manera presencial.



EL TIEMPO conoció las 83 páginas de esa acusación, que habla de cómo supuestamente el hijo mayor del presidente Gustavo Petro incrementó su fortuna, de manera sospechosa, en 1.053 millones de pesos.



Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro junto a su exesposa Day Vásquez. foto: Milton Diaz / El Tiempo Foto: Milton Diaz / El Tiempo

El documento empieza por dejar claro que a Petro Burgos solamente le aparecían montos en sus cuentas relacionados a su cargo como diputado de la Asamblea del Atlántico, por lo que en sus declaraciones de renta de 2020 y 2021 dijo tener solo entradas por su trabajo con un patrimonio de $52.872.000, y deudas por $1.708.000 y para el año 2021 de $154.606.000, "sin que para esta anualidad reportara deudas, con un aumento, de un año a otro, del mismo, en $101.734.000".



Después, a la hora de enumerar los gastos que realizó desde el 5 de junio de 2021 hasta el 16 de diciembre del año pasado, cuando materializó la compra de un Mercedes Benz, la Fiscalía describe que el hijo mayor del Presidente tenía que haber poseído $1.450.837.434 para poder soportar esos movimientos y acceder a ellos.



Es acá en donde viene el primer señalamiento en su contra, que ya fue mencionado en las audiencias de imputación de cargos que se realizaron junto a Day Vásquez, su expareja también procesada por este escándalo.



Escrito de acusación contra Nicolás Petro. Foto: Archivo particular

"Se reitera, para el año 2022, el señor Petro Burgos solo contaba con $280.331.394, por lo que existen $1.053 911.056 millones de pesos que no son producto de su labor como diputado, y, al no haber reportado, ni encontrado, otra actividad económica legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado, y lo es, porque éstos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero desde mayo de 2021 hasta finales del año 2022, recibidos en efectivo, en cifras cerradas en pesos, en diferentes oportunidades, de manera consciente y voluntaria, y, ajenas a su actividad económica de diputado", dice el escrito de acusación.



Por esos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de enriquecimiento ilícito, el cual Nicolás Petro no aceptó en la audiencia ante un juez de control de garantías de Bogotá. Así como tampoco lo hizo con el de lavado de activos.



Esto pese a que en la diligencia dijo que iba a colaborar con la administración de justicia -algo que no pasó y por eso lo llevan a juicio- destapando más nombres de personas que le habrían dado plata, además de Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, quienes ya fueron ubicados por el ente acusador como personas que le habrían dado varios millones a Petro Burgos supuestamente con fines electorales para la campaña Petro Presidente, la cual asegura que no entró dinero irregular alguno.



El supuesto lavado

Sobre este último cargo, el ente acusador -que tiene al frente del caso a Mario Burgos y Luis Fernando Merchán- describió que con la plata de más que habría conseguido, el exdiputado "adquirió e invirtió en la compra del lote 2A Manzana 24, Carrera 8 No. 3-24 del proyecto SZIGE en Villas de Palmarito, Tubará, Atlántico, por un valor de $334.938.000, pagado en efectivo".

Facebook Twitter Linkedin

De izq. der: Samuel Santander Lopesierra, Alfonso Hilsaca Eljaude, Camilo Burgos y César Emilio Vásquez Buendía. Foto: Archivo EL TIEMPO

Y con el ánimo de darle apariencia de legalidad a ese inmueble, la jugada que habría hecho junto a Day Vásquez fue ponerlo a nombre de César Emilio Vásquez Buendía, tío de esta mujer y quien fue mencionado durante las audiencias de imputación.



"Incluso el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, a través de la señora Dayssuris del Carmen Vásquez, justificó, mediante certificaciones falsas emitidas por el proyecto 'Sziget Beach House-Casa Kicsi' el patrimonio reseñado en su Declaración de Renta para los años 2020 y 2021 por $49.300.000 y $100 millones de pesos, respectivamente", dice el documento.



Así habría intentado ocultar varias propiedades, como el Mercedes y una casa en Barranquilla en el condominio La Herradura, por la que se acordó una compra por $1.650 millones y una primera cuota de $700 millones. Sin embargo, a finales del año pasado Day Vásquez pidió romper el negocio, por lo que le devolvieron solo $491 millones de la primera cuota.



Por todo esto, para la Fiscalía Petro Burgos se predica imputable "porque conocía lo que estaba haciendo al momento de ejecutar las conductas, tenía la capacidad de comprender su ilicitud, comprendía que estaba incrementando para sí y para otro de manera no justificada, su patrimonio económico, siendo servidor público, además, conocía y comprendía que estaba adquiriendo, invirtiendo, ocultando, y encubriendo, bienes que tenían su origen mediato o inmediato en del delito de enriquecimiento Ilícito (delito bubyacente), dando no solo a los bienes sino también a las actividades, apariencia de legalidad".





Carlos López

Redacción Justicia

