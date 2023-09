Ante un juzgado de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en contra del exdiputado Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por presuntamente haberse quedado con plata que iba dirigida a la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro.



El proceso fue radicado esta semana, y por reparto le correspondió al Juzgado 2 del Circuito Especializado de Barranquilla, en el cual ya se fijó fecha para la audiencia de acusación. EL TIEMPO conoció que fue programada para el próximo 20 de noviembre de manera presencial.



Ese día, se espera que el fiscal Mario Burgos -quien lidera la investigación- empiece a revelar las cartas que tiene su equipo en contra del hijo mayor del Presidente, a quien señalan de haberse enriquecido ilegalmente con al menos 1.053 millones de pesos de los que no tiene cómo demostrar una procedencia lícita.



Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro junto a su exesposa Day Vásquez.

Ese y otros detalles aparecen en el escrito de acusación en su contra, que recoge los elementos que el ente acusador mencionó en las audiencias de imputación más las últimas diligencias practicadas para intentar esclarecer el caso.



Para los agentes, Nicolás Petro no solo habría enriquecido su fortuna con dineros recibidos de personas como Samuel Santander Lopesierra -el 'hombre Marlboro'- y Gabriel Hilsaca, sino que habría intentado ocultar esos bienes poniéndolos a nombres de terceros, como César Emilio Vásquez, mencionado también en el escándalo.



Nicolás Petro.

Hasta el momento, la postura de la nueva defensa del exdiputado del Atlántico, integrada por Diego Henao, Stewing Arteaga y Nixon Torres, ha sido la de esperar que la Fiscalía avance en sus diligencias para en el juicio controvertir argumentos.



El procesado, mientras tanto, comentó a inicios de semana en la red social X que lo "han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo". Esto después de conocer la decisión de la Fiscalía de renunciar a la colaboración que él había ofrecido en aras de un principio de oportunidad, el cual busca su expareja Day Vásquez, mencionada en el escándalo.



Y es que en la acusación contra el exdiputado queda claro que durante varios meses de 2022, él habría justificado plata a través de movimientos que generaron sospechas, y más teniendo en cuenta que con su sueldo como diputado no le habría alcanzado para aumentar de tal manera su riqueza, pues para ello tendría que haber ganado al menos 200 millones de pesos mensuales.



Esas acusaciones serán presentadas al juzgado segundo por el fiscal Mario Burgos y su compañero Luis Fernando Merchán, quienes han viajado hasta Barranquilla a recoger las declaraciones de Vásquez, quien destapó este escándalo al revelar los chats que sostuvo el año pasado con Nicolás Petro, en los que se leían varios señalamientos que incluyen a más personas que ya están bajo el radar de las autoridades.



