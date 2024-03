Los alcances de la versión de Nicolás Petro al Congreso sobre financiación de campaña presidencial

Hacia el mediodía de este jueves, Nicolás Petro dio a conocer que le entregó a delegados de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes "los verdaderos hechos en lo que se refiere a la campaña presidencial de mi padre", es decir, del actual jefe de Estado, Gustavo Petro.

Y en esa línea dijo "yo fui presionado para declarar en contra de mi padre", haciendo énfasis en un interrogatorio que el año pasado rindió ante la Fiscalía General de la Nación.

Su declaración se conoció a través de un video luego de la diligencia que rindió ante representantes que están indagando si hay alguna irregularidad en la campaña Petro Presidente del año 2022, pues se ha hablado de una presunta financiación ilegal.

Petro Burgos entregó un documento escrito en el que respondió a las preguntas de la Comisión y confirmó, entre otras, que el empresario barranquillero Euclides Torres financió varios eventos, entre ellos uno realizado en la Plaza de Paz de Barranquilla en septiembre de 2021. Dicho evento fue reconocido porque parte de la tarima tenía la forma de la letra 'P'.

Dijo que se trata de reuniones en septiembre de 2021 y las otras dos octubre de 2021 y que su padre asistió a esos encuentros. "Sí claro. Aunque hubo uno que se repitió porque él no pudo asistir por temas de salud, que fue el de Sucre", escribió Petro Burgos en su declaración.

Añadió que los eventos fueron previos a la campaña y que su padre sabía que ellos "nos ayudaban a organizar los eventos, pero él no sabía de los detalles como tal".

insistió que los eventos fueron previos a la campaña y que por eso no se reportaron al Consejo Nacional Electoral (CNE): "no había, ante quién se iba a reportar si no había campaña electoral".

Según la declaración, Torres financió las tarimas, publicidad. Aseguró desconocer los detalles de cómo fue la mecánica de pagos.

Ante la pregunta si se pagó dinero en efectivo, Petro señaló que no le entregaron dinero en efectivo para realizarlos y que desconocía el origen de los recursos: "No, me imagino que de su actividad empresarial".

Se le preguntó si Torres sufragó el transporte de gente para las urnas a lo que respondió: "No, yo nunca, en ningún momento pagué o vi recursos para transporte de las votaciones".

Además respondió una pregunta sobre si le constaba que Verónica Alcocer, esposa del presidente Petro, "llamó a Euclides Torres exigiéndole que le diera dineros a Mario Fernando Alcocer para el transporte de Sucre, ¿usted presenció esa llamada?" a lo que respondió "No, nunca (...) No me consta. Eso fue un comentario que me hicieron. No sé si sea verdad, si sea mentira. No me consta".

Al ser cuestionado porque dijo algo que no le constaba, respondió: "precisamente porque quería salir. Era una información que le podía interesar al Fiscal y que él consideraba valiosa para lo de la negociación, todo lo que le dijera sobre la campaña, mi padre y su círculo cercano, él lo consideraba importante. Eso yo lo vi como una oportunidad".

Y de nuevo ante una pregunta sobre si le contaba que Euclides Torres y Pedro Flórez aportaron dinero para garantizar el transporte de votantes en los comicios para Congreso de la República y Presidencia respondió: "fue una suposición que hice en su momento para darle gusto al Fiscal y no verme expuesto a la cárcel, te insisto, mi mayor anhelo era conocer a mi hijo y por eso afirmé lo que no me consta".

Negó que se hubieran hecho pagos para comprar votos y sobre supuestos giros hechos a líderes de la Guajira, del César y del Atlántico señaló: "Yo nunca he dicho que se haya entregado plata a líderes para comprar votos. Jamás lo he dicho. Ni siquiera al Fiscal.

De acuerdo al exdiputado del Atlántico, también dio información de quiénes rodearon la aspiración de su papá "Esta es mi única verdad, la entrego y la hago pública al país para aclarar y desglosar el contexto de lo que realmente sucedió.

Benedetti y Laura Sarabria

Estas son otras de las preguntas que respondió Petro Burgos.

¿Tiene usted conocimiento si el señor Euclides Torres financió total o parcialmente la campaña para el congreso de algún congresista del Pacto Histórico o de la lista en general?

Supongo que habrá ayudado al senador Pedro Flórez, pero no me consta. Era una lista cerrada, pero obviamente Pedro hizo campaña y su actividad habrá, obviamente, gastado unos recursos. No sé cuántos. Ni sé de dónde provienen.

¿El señor Presidente conocía desde antes de la campaña a Euclides Torres?

Sí, porque en el evento del 10 de septiembre hubo una reunión después de ese evento en el apartamento de Benedetti. Una cena netamente social.

¿Ese fue el momento en que se conocieron?

No sé si en ese momento se habrán conocido, pero sí estuve en esa reunión.

Si lo conoció en ese mega evento, como usted nos narra, ¿esto fue antes de la campaña electoral propiamente?

Es correcto.

¿Sabe si se volvieron a reunir?

Pues escuché, pero nunca presencié reuniones después.

Usted ha dicho que se reunieron en Italia, ¿qué nos puede contar?

No, pues, yo escuché al senador Pedro Flórez que Euclides y mi padre se habían reunido en Italia.

¿Usted estaba allí con él? ¿Le consta que se hayan reunido?

No me consta.

¿Tiene certeza de los temas que pudieron hablar?

No, ninguna.

Usted ha dicho que es probable que el cargo de Laura Sarabia haya sido una contraprestación de su padre con Euclides Torres, ¿esto es cierto?

Lo supongo por la cercanía de ella a Benedetti y la cercanía de Benedetti a Euclides y se lo relaté al fiscal en el contexto de presión en el que me encontraba; pero lo que es cierto, es que también vi y lo viví en la campaña que ella fue bastante diligente, que organizó muy bien la agenda; si bien Benedetti era el que organizaba la agenda, pues realmente quien hacía su labor muy eficiente y eficazmente fue Laura. Entonces, me parece una pelada muy profesional que obtuvo su cargo porque demostró ser muy idónea en su trabajo. Ella se lo ganó por mérito propio.

¿Pero al Fiscal usted le dijo que usted imaginaba que era por esto?

Sí, porque ella es muy profesional, muy eficiente, muy eficaz. Llegó de la mano de Benedetti y Benedetti es muy cercano a Euclides, pues yo supuse y además era una información que le podía interesar o llamar la atención al Fiscal, aunque no era cierta.

Hay dos explicaciones Nicolás: una que se lo ganó por ser muy competente y otra que era que estaba pagando un favor, usted en ese escenario con el fiscal afirmó la segunda, ¿por qué?

Dije lo que él quería escuchar, di la versión que más le servía a la Fiscalía.

Nicolás Petro enfrentará un juicio por cuenta de los dos delitos que le leyó el fiscal Mario Burgos el año pasado, los cuales son un presunto lavado de activos y un enriquecimiento ilícito, ya que se habría quedado con 1.053 millones de pesos que no tiene cómo justificar en sus ingresos, y que al parecer iban destinados a la campaña presidencial de su papá.

En este caso también fue procesada su expareja Day Vásquez, quien recibió un principio de oportunidad que la exonera de pagar alguna pena, a cambio de ser testigo en contra del exdiputado.

Las otras declaraciones

La intervención de Nicolás Petro ante los delegados de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se cumplió este jueves en la mañana, en la ciudad de Barranquilla.

Además de indicar que dio toda la verdad sobre la financiación de la campaña presidencial, en la que Ricardo Roa fue gerente, el exdiputado contó que al parecer el fiscal Mario Burgos le ofreció una medida no privativa de la libertad en centro carcelario, en medio de esa negociación que intentó construir con la Fiscalía.

Por último, contó que en los próximos días entregará más detalles de cómo se llevó a cabo ese proceso judicial, el año pasado, que lo llevó a ser capturado a finales de julio, y que lo tiene en juicio ante un despacho de Barranquilla.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

