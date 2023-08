La colaboración judicial que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y su expareja Dayssuris Vásquez (conocida como Day) acordaron con la Fiscalía comenzaría formalmente esta semana. Esto, en el contexto de la investigación que se adelanta por haber recibido recursos irregulares de distintas personas, algunos de los cuales habrían terminado en la campaña presidencial del actual jefe de Estado.



Fuentes cercanas al caso confirmaron que Nicolás Petro manifestó, en las últimas horas y ante la Fiscalía, que seguirá colaborando con la Justicia; además, el exdiputado expresó que, en una eventual investigación contra su padre, estaría dispuesto a declarar ante la Cámara de Representantes.

Esta información se conoce después del encuentro que tuvieron el presidente Petro y su hijo el lunes pasado en Puerto Colombia, Atlántico, el cual ha generado polémica.



Durante el encuentro, que tuvo lugar el 21 de agosto, estuvieron presentes Laura Ojeda, compañera de Petro Burgos; Katia Burgos, su madre, y algunos primos maternos del exdiputado.



El presidente Petro informó, en sus redes sociales, sobre la visita a su hijo. Dijo que lo hizo en condición de padre.



"Hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial. Espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales", escribió el mandatario.



Minutos más tardes, el exdiputado confirmó dicha información.

Nicolás Petro enfrenta acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, pero obtuvo libertad condicional al acceder a cooperar con el sistema judicial y proporcionar pruebas sobre la presunta introducción de fondos no declarados en la campaña presidencial de su padre en el año 2022.



Esa libertad, no obstante, tiene diversas condiciones, dentro de las cuales está no abandonar Barranquilla y la prohibición de entablar cualquier tipo de comunicación con las personas mencionadas en el caso.



"Se le prohíbe participar en cualquier evento político y cualquier reunión, y, además, como aquí hay una matriz de colaboración (...) a usted le queda terminantemente prohibido interactuar, señor Burgos, escúcheme muy bien, con las personas que le dieron recursos de procedencia ilícita y con cualquiera otra que a lo largo de esta investigación guardan relación", enfatizó el juez al dar a conocer la decisión en semanas pasadas.

