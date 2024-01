'Contra Nicolás Petro se actuó con ligereza jurídica y exceso': dice abogado defensor

El abogado Diego Henao, quien defiende junto a su equipo los intereses de Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se pronunció ante la acusación del jueves por dos delitos contra su cliente.



La audiencia se llevó a cabo en Barranquilla, ciudad en la que Henao no estuve presente en el juzgado, sino que envió a su abogado suplente Sebastián García. No obstante, el titular de la defensa se pronunció en relación al caso.



"Como abogado defensor de Nicolás Petro Burgos, en su oportunidad presentaré las equivocaciones cometidas por la Fiscalía en su afán de construir un caso mediático", indicó el penalista.



Nicolás Petro. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Además, contó que la Corte Suprema de Justicia, al resolver que la capital del Atlántico es la competente para tener el caso -y no Bogotá como él lo había pedido- ",reconoció que la defensa jurídica no puede ser objeto de intimidaciones y amenazas por el cumplimiento de su labor".



En relación a cuál será su estrategia para el juicio, Henao siempre ha optado por resaltar que hasta que no conozca todos los elementos que tiene el fiscal Mario Burgos, no podrá armar toda su defensa.



Fiscal Mario Burgos al arrancar la lectura del escrito de acusación contra Nicolás Petro. Foto: Captura de video

No obstante, subrayó que su equipo tiene los argumentos y pruebas para que la justicia, "en un debate serio y ponderado, reconozca que contra Nicolás Petro se actuó con ligereza jurídica y exceso, que dejan sin piso legal cualquier acusación en su contra".

En ese sentido añadió que él seguirá acudiendo a los tribunales nacionales e internacionales a informar del avance de este proceso judicial, por el cual se citó a audiencia preparatoria de juicio para los días 29 y 30 de abril.



Los cargos por los que Petro Burgos responde ante la justicia son lavado de activos y enriquecimiento ilícito, los cuales lo llevaron a ser detenido el año pasado junto a su expareja Day Vásquez, quien por el mismo escándalo negoció un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación.



La tesis del ente acusador es que el exdiputado no tiene cómo demostrar el enriquecimiento con 1.053 millones de pesos en 2022, pues los dineros habrían llegado a sus manos para destinarlos a la campaña del presidente Petro.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

