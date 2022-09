La abogada María Alejandra Garzón, representante de la familia del joven Nicolás Neira, reaccionó ante el pedido que hizo la Fiscalía de cambiar la configuración del delito contra el agente del Esmad Néstor Julio Rodríguez Rúa, por propinar el disparo de un gas lacrimógeno que acabó con la vida del joven de 15 años en 2005.



17 años después de su muerte, las víctimas piden que se mantenga la condena contra el uniformado por el delito de homicidio en modalidad de dolo eventual, pues con la modificación que pretende la Fiscalía, se rebajaría la pena y se perdería la verdad judicial en este caso, según expuso Garzón en entrevista con EL TIEMPO.



La condena contra el agente del Esmad está en casación en la Corte Suprema y, como reveló este diario, la Fiscalía ahora propone un cambio de delito...



Sí, y es importante aclarar que este caso lleva en la Fiscalía alrededor de 16 años en investigación, y que cuando se inicia la imputación, que se da como consecuencia de la aceptación de cargos del capitán Julio César Torrijos Devia por el delito de favorecimiento al homicidio, se le imputa a Néstor Julio Rodríguez Rúa el homicidio en modalidad de dolo eventual.



Esto ocurre alrededor de principios de 2017, año en el que también se le acusa de homicidio en modalidad de dolo eventual, y esta hipótesis jurídica la mantiene la Fiscalía durante todo el juicio y los alegatos finales del proceso.



Una vez se da la sentencia de segunda instancia, que confirma la de primera, es decir, se confirma la condena en modalidad de modo eventual, el abogado del policía Néstor Julio Rodríguez Rúa interpone el recurso de casación a efectos de que la Corte Suprema de Justicia revise la sentencia de segunda instancia, por considerar que existían diversos errores de hecho en la sentencia, por la indebida valoración probatoria que, según el abogado, tuvo el juez; y por otros errores que según el defensor del policía había incurrido el tribunal al dictar la sentencia.



¿Qué otros detalles presentó ese abogado ante la Corte?



Lo que manifiesta a grandes rangos en el recurso de casación es que no existe prueba directa que vincule a Néstor Julio Rodríguez Rúa, que no existen los testigos que logren probar que ese día él disparó el truflay en dirección de Nicolás, y que además hay una violación al debido proceso porque el caso no debió ser conocido por la justicia ordinaria sino por la justicia penal militar.

El papá de Nicolás Neira vive en España. El caso de su hijo es uno de los más emblemáticos de la violencia policial en el país. Foto: Xurde Margaride

¿Y cuál fue la respuesta suya como representante de la víctima?



Presentamos los alegatos como no recurrentes ante la Corte, manifestando que en efecto había diversos testigos que de manera clara dijeron que el policía disparó.



Además, se pasan por alto otros testimonios que se practicaron en juicio, como el de Demetrio Chacón, un policía que nunca participó de las manifestaciones pero que aparecía en la minuta de servicios como si hubiese participado. Esa minuta careció de valor porque no correspondía a la verdad.



¿Qué es lo que pide la Fiscalía?

​

De manera sorpresiva, lo que hace la Fiscalía, y casi que colocando los casos de violencia policial bajo la impunidad y apartándose de la verdad del caso, le solicita a la Corte Suprema que case parcialmente la sentencia, en tanto a que 17 años después la Fiscalía cambia su posición jurídica y define que es un delito que se ha cometido en modalidad culposa.



¿Qué quiere decir eso?

​

Que Néstor Julio Rodríguez no tuvo la intención de lesionar a Nicolás, y esto es equivocado y contradice la verdad que se probó en juicio, porque dentro de los testimonios practicados, directamente el patrullero Stiwal Cubides, testigo que vio el momento en que Rúa disparó, este manifiesta que una vez sucede el disparo, la movilización sigue, los patrulleros llegan a la Plaza de Bolívar, se termina la movilización, llega un carro a recoger a los patrulleros, y en este carro Néstor Julio Rodríguez se ufana de lo que le había pasado a Nicolás.



Esto, para la representación de víctimas es una prueba fundamental de que sí hubo la intención de provocar un daño, y que de manera adicional en estos alegatos que presenta la Fiscalía no se tienen en cuenta diversas pruebas y mienten, porque se dice que Rodríguez Rúa, por solo tener dos meses de capacitación o ejercer el rol de escudero, no tenía como incidente el uso del truflay.



¿A qué cree la defensa que se debe el cambio del ente acusador?

​

Creo que la Fiscalía, bajo el fiscal Francisco Barbosa, mantiene un manto de impunidad sobre los casos de violencia policial, y sobre el único caso que en Colombia ha logrado una sentencia condenatoria. Es inexplicable que durante tres años que duró el juicio, y en los que la Fiscalía imputó, acusó y alegó por homicidio en modalidad de dolo eventual, otro fiscal cambie eso. Afectan la verdad judicial que se probó en el juicio.

El joven Nicolas Neira estudiaba en un colegio del occidente de Bogotá. Foto: EL TIEMPO

El comandante del Esmad de la época manifestó en juicio que todos los patrulleros debían recibir las capacitaciones necesarias para salir a las manifestaciones públicas. Que si bien había roles, eso no implicaba que a usted no le enseñaran el uso del arma de fuego. Si bien es muy posible que Rodríguez Rúa no haya recibido el curso directo, intensivo del uso de truflays, no implicaba que en medio de la información que tuvo, sí le dijeran sus instructores cómo debía usarse con generalidades. ¿Por qué la Fiscalía ahora no tiene en cuenta eso?



¿El cambio derivaría en una rebaja de pena?

​

Sí, con esto se le puede poner un manto de impunidad al caso porque el hecho de hallar responsable penalmente a Néstor Julio Rodríguez por un homicidio culposo, pues le puede implicar una rebaja de pena.



¿Cuál es la posición de la familia de Nicolás ante esta situación?

​

La percepción que tiene Yuri Neira (padre de Nicolás) es que hay un retraso en el mínimo que se había logrado de justicia. No es posible que el ente que investigó y recaudó las pruebas, ahora se contradiga a sí mismo, y es que es importante que la sociedad colombiana sepa que después de que Nicolás recibió el impacto, es objeto de golpes múltiples con patadas y bolillos, acá no es que haya existido la intención. El padre dice que cómo después de 17 años, los estándares de justicia se disminuyan.



Otra cosa muy grave es que por ser la primera sentencia condenatoria contra el Esmad, este va a ser el derrotero o la escala que va a medir cómo van a condenar a los próximos miembros del Esmad, entonces podría influir en cómo el fiscal que tiene el caso de Dilan Cruz va a imputar el homicidio a Manuel Cubillos. Entonces, bajar el estándar de justicia en el caso de Nicolás, implicaría que se baje en otros casos.



