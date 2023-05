En horas de la tarde de este miércoles 24 de mayo se llevó a cabo un procedimiento de registro y control por parte del Inpec en el pabellón 10, de la Unidad de Medidas Especiales, donde se encuentra privado de la libertad Óber Ricardo Martínez Gutiérrez el cabecilla de los Rastrojos-Costeños en la capital del Atlántico.



(Además: El prontuario de 'Negro Óber', jefe criminal que amenaza desde prisión).

Negro Ober

Según el informe de las autoridades, el operativo "se efectuó requisa a los elementos y se registró al precitado interno, utilizando los medios técnicos y tecnológicos disponibles, procedimiento con el apoyo de Policía Judicial INPEC. Si en el cual no se reportó el comiso de ningún elemento de prohibida tenencia".



En las imágenes dadas a conocer por las autoridades se observa a el cabecilla de los Rastrojos-Costeños vistiendo un jean y una sudadera blanca.



(Siga leyendo: El video de la pataleta del 'Negro Ober': no me habían esposado de manos y pies).



A 'Negro Ober' le figuran captura "en Barranquilla y Soledad por tráfico y porte de armas, extorsión, amenazas y homicidios”, mencionó Arturo García, experto en seguridad, para EL TIEMPO.

