Negaron libertad por vencimiento de términos a Alex Vernot

El juez 76 de garantías de Bogotá decidió negar la solicitud de libertad por vencimiento de términos a Alexandre Vernot, recluido en la cárcel La Picota. Además, el togado negó la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento.



Vernot es procesado dentro del llamado caso Hyundai, de acuerdo con la Fiscalía, cuando el abogado aún era el representante del empresario Carlos Mattos, le habría ofrecido 2 millones de dólares a su colega Luis David Durán Acuña, preso en la cárcel La Modelo de Bogotá, para que retirara su versión y dejara de colaborar en el proceso por corrupción judicial que se sigue en contra Mattos.

Mattos es procesado supuestamente por pagar a jueces para ganar procesos de litigio de la representación de Hyundai en Colombia, la cual tenía a su cargo hace años.

De acuerdo con el juez, los términos no se han vencido pues de los 338 días transcurridos desde la presentación del escrito de acusación, el 21 de noviembre de 2018, el funcionario consideró que 178 días deben ser descontados por dilaciones de la defensa.



Las dilaciones corresponden a aplazamientos y nulidades interpuestas por la defensa durante el proceso, por lo cual el total es de 160 días y no cumplió con los requisitos mínimos para otorgar la libertad.



Entre tanto la defensa de Vernot alegó que había lugar a la libertad por vencimiento de términos, que su defendido no componía un peligro para la sociedad y además ha comparecido con la justicia cuando se le ha citado.



Está no es la primera vez que la defensa de Vernot hace esta solicitud. Ante la decisión del juez de no concederle la libertad, el abogado defensor interpuso un recurso de reposición.

