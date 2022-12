En relativa calma celebraron la Navidad los colombianos durante el fin de semana del 24 y 25 de diciembre, reportó la Policía Nacional, al señalar que hubo una reducción de los homicidios en un 33 por ciento con relación a igual periodo del 2021: este año se salvaron 58 vidas.



De hecho, entre el 1.º y el 25 de diciembre, las muertes violentas se han reducido en un uno por ciento, al pasar de 991 casos en 2021 a 981 este año, muchas relacionadas con la ingesta de bebidas embriagantes.



Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Carlos Fernando Triana, aseguró que en la capital, durante el fin de semana, se registró una reducción de los homicidios del 12 por ciento.



“El 24 de diciembre se reportaron 4 muertes violentas y el 25, 6 homicidios”, señaló el oficial.



Las autoridades de Cali y Barranquilla destacaron que no reportaron muertes violentas durante el 24 de diciembre; y en los municipios de Soacha y Sibaté (Cundinamarca) no reportaron homicidios ni personas quemadas con pólvora entre el 24 y el 25 de diciembre, por lo que destacaron el comportamiento de la ciudadanía.



En el reporte preliminar del 24 de diciembre, la Policía registró tres homicidios que se originaron en medio de riñas en Bucaramanga, Piedecuesta y Girón (Santander).



En esa línea, el general Tito Castellanos, jefe nacional del Servicio de Policía, aseguró que durante el fin de semana los uniformados atendieron 14. 373 riñas en el país, “de ellas, 4.033 fueron de ámbito familiar, 1.326 entre vecinos, 1.406 derivadas de la ingesta de licor y 7.608 por otros motivos”.

La Policía ejecutó operativos de seguridad durante Navidad en Barranquilla y su área metropolitana.

Es el caso de un hombre de 45 años, que el 25 de diciembre, sobre las 11 de la mañana, en medio de una reunión con vecinos, en Medellín, terminó en un altercado y con un arma blanca asesinó a un amigo y dejó a otros dos heridos.



Es de resaltar que este año no se registraron personas heridas o muertas como resultado de disparos al aire (balas perdidas).



De acuerdo con el general Castellanos, “esto es resultado del buen comportamiento que tuvieron la mayoría de colombianos, lo cual se sumó al trabajo de prevención, disuasión y acción efectiva contra el delito por parte de uniformados de la institución”.



Para ello, el jefe del servicio de Policía aseguró que hubo más de 110.000 agentes dedicados exclusivamente al plan ‘En esta Navidad, mi familia es Colombia’.

De igual forma, los uniformados impusieron 6.700 comparendos por diferentes comportamientos contrarios al Código de Policía.



Además, la Policía registró 280 casos por lesiones personales (sábado y domingo), pero indicó que hay una positiva reducción del 28 por ciento en lo corrido del mes, al pasar de 8.072 casos en 2021 a 5.848 este año.

Licor de contrabando

Durante el fin de semana de Navidad, los uniformados, dijo el general Castellanos, lograron la captura de 397 personas, 40 por orden judicial y 357 en flagrancia.

Se incautaron además 144 armas de fuego y 1.824 armas cortopunzantes.

En Bogotá, la Policía recibió 55.486 requerimientos de los ciudadanos (por diversas situaciones), de los cuales 20.757 fueron atendidos por los policías de barrio o localidad.



El coronel Jorge Mauricio Córdoba, director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), señaló que en diversas operaciones contra el licor de contrabando en Barranquilla, Cúcuta, Riohacha y “muy especialmente en la ciudad de Cali, donde se desarticularon tres estructuras dedicadas a la distribución”, se logró la incautación de 6.289 botellas de licor, avaluadas en 227 millones de pesos.



El oficial dijo que en Arauca, Bucaramanga y Medellín se incautaron 1.933 botellas de licor, avaluadas en más de 70 millones de pesos.

Se redujeron los homicidios.

Accidentes viales se redujeron en un 69 %

Durante la Navidad, señala la Policía, se movilizaron por las principales carretas del país 2’540.701 vehículos, un 3 por ciento menos que el año pasado.



De acuerdo con los uniformados, los accidentes viales durante el mes de diciembre han disminuido en un 2 por ciento al comparar 2021, cuando se registraron 2.279 siniestros, y 2022, con 2.111.



El ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González, aseguró que durante las festividades de Navidad los siniestros se redujeron en un 69 por ciento.



De acuerdo con el ministerio, durante la temporada navideña se registraron 50 fallecidos en siniestros viales, de los cuales 37 eran hombres y 13, mujeres. Se confirma que resultaron heridas 136 personas, de ellas 88 son hombres y 38, mujeres.



Para el ministerio, “otra reducción significativa se registró en el número de comparendos impuestos, pasando de 2.676 en 2021 a 1.953 en 2022, lo que refleja una disminución de 27 por ciento”.



Por ejemplo, los policías de control vial impusieron 378 comparendos por no portar la licencia de conducción, 228 por conducir motos sin seguir la normas de tránsito y 159 comparendos a conductores que no tenían el seguro obligatorio de su carro.



En Cundinamarca, el comandante de Policía del departamento, coronel Edwin Urrego, dijo que se inmovilizaron 790 vehículos y se impusieron 1.862 comparendos, “siete de ellos a conductores por embriaguez”.



La Policía Nacional continuará con la estrategia de seguridad para el fin de semana próximo (31 de diciembre y 1.º de enero), con el objetivo de mantener la reducción en las muertes violentas, por lo que hacen una llamado a la ciudadanía al buen comportamiento y a ingerir bebidas embriagantes con responsabilidad para que no se registren hechos de intolerancia.

