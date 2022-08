La justicia le dio por segunda vez la razón a la exministra Nancy Patricia Gutiérrez luego de que ayer se conociera que el exparamilitar Andrés de Jesús Vélez fue condenado a siete años y seis meses de prisión por fraude procesal y falso testimonio contra ella.



El Juzgado 42 Penal de Conocimiento de Bogotá determinó que Vélez, sin prueba alguna, había declarado en 2010 y 2011 que Gutiérrez —también exconsejera presidencial para los Derechos Humanos— tenía vínculos con paramilitares en el Magdalena Medio, exactamente con Eduardo Cifuentes, alias el Águila, y Óscar William Valencia, alias el Pájaro.



Este es el segundo proceso que sale a favor de Gutiérrez, ya que en 2014 la Corte Suprema archivó una investigación en su favor por las mismas declaraciones que había dado el exparamilitar.

Andrés Vélez Franco tiene dos condenas, por estafa y por lavarle dinero al bloque Centauros de las Autodefensas. Foto: Archivo particular



Dos años después, en 2016, la exministra decidió emprender acciones legales contra Vélez denunciándolo por falso testimonio, pues en su momento se vio fuertemente afectada por lo que él había dicho ante los magistrados del alto tribunal.



La génesis de este caso, que termina en sentencia condenatoria una semana antes de que prescribiera, también tiene que ver con que Vélez había escuchado en una reunión del Bloque Centauros en El Tropezón, Meta, que Gutiérrez recibiría el apoyo de ellos y del Bloque Tolima de las Autodefensas para las elecciones al Congreso de la República en 2002.



Según una de las personas que fue testigo en el caso, y a la que Vélez al parecer le pidió ayuda para afectar a la exministra, “esas manifestaciones no eran ciertas, pero tenían que ser creíbles en la Corte”.



En efecto, la versión fue desvirtuada en el proceso judicial contra Vélez que demoró seis años porque, de por medio, hubo dificultades médicas del condenado y una pandemia que retrasó las audiencias de juicio oral.



La sentencia tiene en cuenta declaraciones de exparamilitares que indicaron que la mención a Gutiérrez no existió, y que el entonces jefe paramilitar Miguel Arroyave no pudo haber liderado la reunión, pues, para la época, en la zona estaba Martín Llanos, rival de Arroyave.



Tras la sentencia en la que se ratifica el buen nombre de la exministra, el condenado deberá pagar 240 salarios mínimos legales vigentes y cumplir sus años de prisión con el beneficio de prisión domiciliaria previamente pagando una garantía de dos millones de pesos. La sentencia, en todo caso, podrá ser apelada.



