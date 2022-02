Enero del 2022 cerró con un incremento significativo en las muertes violentas en Colombia. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, con respecto al mismo mes de 2021 hubo un aumento del 17,4 por ciento en este indicador, al pasar de 1.711 muertes el primer mes del año pasado a 2.010 en el del actual, es decir, 299 casos más. Del total, 1.727 víctimas eran hombres y 282, mujeres.



Si las cifras del último enero se comparan con las del de 2019, año sin pandemia, el alza también es evidente: de 1.665 muertes a 2.010, lo que significa un incremento del 20, 7 por ciento.

Las ciudades capitales con más muertes violentas en enero de este 2022 fueron Bogotá (151), Cali (125), Medellín (73), Cartagena (61) y Barranquilla (42). El tipo de muerte que más subió fue el de las ocasionadas en eventos de transporte, que aumentó en 26 por ciento.



Los homicidios, por su parte, se treparon en un 16,4 por ciento frente a 2019, y en un 16,9 por ciento respecto de 2021, al pasar de 862 en enero del año pasado a 1.008 en ese lapso de 2022.



Ese aumento llama la atención, pues es muy superior al indicado por la Policía Nacional para el primer mes del año. Según la institución, el incremento fue del 3 por ciento, es decir, 14 puntos porcentuales por debajo de lo reportado por Medicina Legal.



Independientemente de la fuente, la subida en los homicidios es un hecho, y para el profesor de la Universidad Javeriana Henry Cancelado, experto en Seguridad Ciudadana, está ligada a dos factores clave, más allá de la pandemia.

Bogotá, con 151 casos, fue la ciudad con más muertes violentas en enero. Foto: Infografía EL TIEMPO, con información de Medicina Legal.

El primero es la crisis económica global: “En países de ingresos bajos y medios golpea más. De hecho, varios de esos homicidios son en atracos o por cuenta de gente defendiéndose de estos”, dice Cancelado.



El segundo elemento, que asegura es el principal, tiene que ver con el aumento de estructuras criminales en el país. “Estos grupos delinquen en las zonas rurales por el control de economías ilegales, pero también en la ciudades hay disputas, por ejemplo por el microtráfico”, sostiene el docente.



Hubo más suicidios

Las muertes accidentales también tuvieron una variación al alza, en 12,6 por ciento, así como el cuarto tipo de muerte violenta –el suicidio–, que registró un aumento del 3,41 por ciento.



Mientras que en enero de 2021 se documentaron 176 suicidios, en el primer mes de este 2022 fueron 182 casos, de los cuales seis corresponden a niños entre los 10 y los 14 años y otros 9, a menores entre los 15 y los 17 años que se quitaron la vida. El rango etario con más casos es el de los jóvenes de 20 a 29 años (49 suicidios).

Lesiones subieron 36 %

De acuerdo con Medicina Legal, el aumento no solo se dio en las cuatro maneras de muertes violentas, sino también en las lesiones no fatales, como la violencia interpersonal e intrafamiliar, las lesiones en eventos de transporte, los delitos sexuales y las lesiones accidentales.



En enero de 2021 la suma de estas violencias arrojó un total de 8.394 víctimas, cifra que para el mismo mes de 2022 subió a 11.455, lo que representa un aumento del 36 por ciento. Sin embargo, en cuanto a las lesiones no fatales la situación mejoró respecto al último año sin pandemia, cuando se presentaron 16.121 casos más de estas violencias, es decir, este enero marcaría una disminución del 29 por ciento frente al mismo mes del 2019.



Una de las mayores preocupaciones está relacionada con la cantidad de exámenes que se le solicitaron a Medicina Legal por presuntos delitos sexuales, pues este año aumentaron en 13,4 por ciento frente a 2021.



El contexto de violencia que más subió fue el de las lesiones en eventos de transporte, que pasó de 499 a 853 casos, un 71 por ciento más.



