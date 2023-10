'Ambiente del mal': testimonio de periodistas en última entrevista a Luis Garavito

Luis Alfredo Garavito, conocido como ‘La Bestia’ o ‘El Monstruo de Génova’, murió este 12 de octubre a los 66 años en un hospital de Valledupar, capital del Cesar, tras haber pagado 24 de los 40 años de cárcel a los que lo condenaron por el homicidio y violación de entre 142 a 194 niños, niñas y adolescentes en distintos departametos de Colombia.



‘La Bestia’ había estado recluido en la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa desde el 12 de septiembre del año 2002, pagando la peña máxima en Colombia, a pesar de que el castigo por los crímenes equivalía a 1.853 años.



Antes de la muerte de este asesino en serie, las últimas entrevistas que le hicieron al confeso asesino la realizó el periodista colombiano Rafael Poveda, junto con su equipo de trabajo y cuyas confesiones se mostraron en el programa 'Testigo Directo'.



Las frías confesiones de Garavito y los hallazgos realizados por estos periodistas también alimentaron dos libros: ‘Tras la sombra de Garavito’ y ‘El reflejo de la bestia’.



Se trata de la entrevista más larga que un medio de comunicación le haya hecho a un recluso en una cárcel colombiana, la cual duró dos semanas, señalaron desde 'Testigo Directo'.



Luis Alfredo Garavito estaba preso desde 2002 y desde hacia varios años padecía leucemia. Por el cáncer perdió el ojo izquierdo. Foto: Cortesía Testigo Directo Editorial

Yo estaba contento que hubiera llegado la pandemia porque yo realmente no quería entrevistarlo, más por mi hijo Martín FACEBOOK

TWITTER

El mismo Poveda ha contado en varios medios de comunicación su experiencia entrevistando al temido asesino en serie. “Me impresionó muchísimo que nos dijera que este era un país con muchos Garavitos, que cómo no cuidábamos a los niños y cómo fue realmente fácil para él estar en 14 departamentos como nómada, de pueblo en pueblo, matando niños”, comentó el periodista en entrevista con Soho en mayo de este año.



El periodista también detalló que la primera vez que fue a ver a Garavito fue en febrero de 2020, en un encuentro de cinco horas, solos en la misma celda con el asesino. “Recuerdo que nos ofrecía tinto, galletas, y yo era como que (no quería), pero era muy amable. Y comenzamos a hablar de todo, salimos convencidos de que esa era la historia que necesitábamos contar”, relató Poveda.



El periodista señaló que fueron varias las historias que Garavito contó, detallando sus aberrantes actuaciones y que, además, el criminal tenía varios secretos que se podía llevar a la tumba si no se conocían pronto, dado el cáncer que padecía.



También, Poveda aseguró que, al estar cerca de Garavito, se siente un ambiente pesado, “ese ambiente del mal”.

Luis Alfredo Garavito paga su condena en la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, de Valledupar. Foto: Archivo EL TIEMPO

Garavito era admirador de Hitler, admirador de Pablo Escobar, se la pasaba viendo ‘El silencio de los inocentes’ —la película— era un personaje muy complejo FACEBOOK

TWITTER

Luego de ese encuentro, llegó la pandemia, en marzo de 2020. “Yo estaba contento que hubiera llegado la pandemia porque yo realmente no quería entrevistarlo, más por mi hijo Martín. No sé si yo iba a ser capaz de hacerlo”, confesó.



En ese momento, el hijo de Poveda tenía 10 años de edad, la edad promedio de las víctimas de ‘La Bestia’.



“Confieso que varias veces llegué al hotel y me puse a llorar, pensando en todo lo que tuvieron que pasar esas mamás, esos papás, morir en vida, porque desaparecieron sus hijos, y en muchas oportunidades ni se supo qué pasó con ellos”, dijo en una entrevista con el medio El Colombiano.



“No le tengo miedo a la muerte porque esto es un ciclo (…) y yo tengo que prepararme para eso”, aseguró el mismo Garavito en una de las entrevistas que le hizo el equipo de periodistas, los cuales también se refirieron a los “frecuentes cambios de ánimo que reflejaban su psicopatía” durante las charlas.



“Él recuerda cada niño, cada nombre, recuerda cómo estaba vestido, recuerda dónde lo dejó. Y ese día también nos contó sobre niños que él no había confesado. Y nos hizo como unos mapas (…) Afortunadamente, el director del Inpec de la época, el general Mariano Botero, nos permitió varias entrevistas. Eran de 10:00 de la mañana a 12:00 del día, de 2:00 a 4:00 de la tarde, y estuvimos durante varias sesiones, y la verdad que pudimos hablar mucho con él”, detalló Poveda a El Colombiano.



“Es una persona que también quiere demostrar que se convirtió al cristianismo y que cree en Dios”, contó Poveda. En las imágenes de las entrevistas, se puede ver cómo salía frente a las cámaras con la Biblia en mano. “En un momento decía que para Dios robarse una bicicleta era igual a matar un niño”, agregó en la charla con Soho.



Tras cuarenta años en la cárcel, podría quedar en libertad en 2023 Foto: Archivo EL TIEMPO

“Entonces tú tienes que estar con esa persona, saber que esa confrontación sí tiene que ser de frente, pero también muy inteligente”, comentó. “Siempre estaba tratando de demostrarnos que estaba arrepentido y que era una persona que había cambiado”, agregó Poveda.



“Garavito era admirador de Hitler, admirador de Pablo Escobar, se la pasaba viendo ‘El silencio de los inocentes’, la película, era un personaje muy complejo”, aseveró.

'Yo conservo mucho la morfología de las víctimas, por lo que puede haber ese clic con Garavito'

Kevin Pinzón, otro de los periodistas que acompañó a Poveda en las entrevistas, le detalló a Tropicana que, cuando inició con su labor tenía 18 años. Cuando Garavito lo vio por primera vez, le preguntó sobre su edad.



“Según lo que nos dicen los psiquiatras forenses es que yo conservo mucho la morfología de las víctimas, por lo que puede haber ese clic de Luis Alfredo Garavito conmigo”, comentó el joven



Pinzón también relató en la entrevista con Tropicana que durante esos días se mantenía en contacto diario con el asesino, mediante llamadas telefónicas: “Garavito me contaba muchas cosas durante esas llamadas (..) Yo me acuerdo cuando le diagnosticaron el cáncer y me llamó a contarme. Me dice: ‘Chino, tengo cáncer’, y empieza a llorar. Por mi mente pasaron muchas cosas”.



“En ningún momento recibí ningún tipo de insinuación de él. Siempre fue un hombre serio, un tipo centrado. Garavito no es un loco, no es un tipo que hable cosas incoherentes”, agregó el periodista.



ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

