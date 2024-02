Minjusticia pide a Inpec declarar la emergencia carcelaria por asesinatos de guardianes

En horas de la mañana de este sábado, las autoridades reportaron el homicidio de un guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en las afueras de la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena, Bolívar.



Información preliminar indica que sicarios en moto esperaban en las afueras al funcionario y su homicidio se produjo en momentos en los que el dragoneante Jesús Cárdenas salió a comprar desayuno.

Desde hoy @PoliciaColombia y @COL_EJERCITO refuerzan la protección de las cárceles y del personal del Inpec. Declararemos emergencia carcelaria. Seguiremos combatiendo las estructuras criminales con contundencia. Todos tenemos que proteger a los guardias del @INPEC_Colombia pic.twitter.com/jNRX0q0nSg — Néstor Osuna (@osunanestor) February 10, 2024

Ante el crimen, el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, señaló que en los últimos 10 días se han registrado “acciones violentas” contra funcionarios del instituto.



“Esto nos deja un saldo lamentable de un dragoneante asesinado y dos acciones violentas contra funcionarios anoche, además de panfletos amenazantes. Como director del Inpec rechazo esas acciones, hemos articulado acciones con la Policía quien ha manifestado respaldo al instituto”, dijo el oficial.

El director del Inpec Daniel Gutiérrez y el Ministro de Justicia, Néstor Osuna. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Frente a estos hechos, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, solicitó al director del INPEC “declarar la emergencia carcelaria”.



A través de un video, y acompañado por varios guardias de seguridad, el ministro señaló que en las últimas semanas ha habido “golpes contundentes” contra cabecillas de estructuras armadas y de ahí las represalias contra los funcionarios del Inpec.



“Esto no lo vamos a permitir de ninguna manera. He hablado con el general Salamanca (director de la Policía) y se ha dispuesto un refuerzo policial inmediato alrededor de todas las cárceles del país y he solicitado a las Fuerzas Militares su apoyo y he hablado con el ministro de Defensa (Iván Velásquez) y se dispondrá el apoyo militar para proteger la vida, libertad y honra de los guardianes del Inpec”, dijo Osuna.

Carlos Camargo entregó balance sobre la jornada de elecciones. Foto: Defensoría

El funcionario indicó que le solicitó al director del Instituto que declare, en la brevedad de lo posible, la emergencia carcelaria. “Esto para tener herramientas adicionales para mantener la disciplina carcelaria y proteger la seguridad de las cárceles y de todo el sistema penitenciario”, dijo.



En días pasados, la Defensoría del Pueblo, le solicitó al Gobierno concentrar esfuerzos “en una revisión profunda” de sus políticas y procedimientos, como la asignación de recursos para mejorar los protocolos de respuesta a incidentes a fin de que “sea brindada una mejor seguridad a quienes trabajan en el sistema penitenciario, bajo condiciones adversas contra su vida e integridad en su día a día laboral, en el territorio nacional”.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

