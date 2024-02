Néstor Osuna: Gobierno no considera eliminar la Procuraduría, pero sí retocarla

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a los proyectos para la Reforma a la Justicia. Sobre estos adelantó que estarían listos para radicarse en el Congreso el próximo 20 de julio. También mencionó lo que se plantearía sobre el futuro de la Procuraduría.



En entrevista con Caracol Radio, el funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro explicó que sobre la mesa hay unos proyectos de reforma al sistema penal acusatorio y que ese es el eje de los cambios que se plantearían.



"Desbloquear las posibilidades de principio de oportunidad, de allanamiento a cargos, de negociar entre la Fiscalía, jueces y delincuentes la pena a cambio de obtener información que permita reparar a las víctimas y desmantelar estructuras criminales", dijo.



Entre otros ajustes que están en la mesa, Osuna explicó que se piensan aligerar los procedimientos civiles, laborales y administrativos, haciendo mayores esfuerzos para que exista una justica más cercana a los ciudadanos.

Néstor Osuna, ministro de Justicia. Foto: Alexa Rochi. Presidencia

"La reforma no incluye tocar la Constitución", añadió Osuna.



Por otro lado, el minjusticia manifestó que en la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia se han planteado algunos cambios. En cuanto a la Procuraduría, Osuna manifestó que el Gobierno sí tiene el compromiso de ajustar el régimen interno al internacional en cuanto a esa materia.



"Hay numerosos estudios y personas que consideran que esa institución (Procuraduría) ya no tiene la importancia, el alcance, que tuvo en años anteriores porque otras instituciones que se han venido creando con posterioridad han asumido esas funciones de un modo más técnico, específico, y, por lo tanto, merecería un retoque", añadió Osuna.



Osuna enfatizó: "El Gobierno nunca ha considerado que la Procuraduría se deba eliminar. Sí hay unas propuestas ahí y no lo voy a esconder".



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS