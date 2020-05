Mindefensa pide 'cohesión' a las Fuerzas Armadas

Este mediodía, en la escuela de Infanteria, en el norte de Bogotá, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le hizo un llamado a la cohesión a los generales y almirantes que integran las Fuerzas Militares.



Esto frente a los rumores de divisiones en las tropas, También les reiteró que será implacable con los hechos de corrupción dentro de las Fuerzas.



Trujillo leyó un documento en el que les aseguró a los generales que "los ejércitos son el más alto, puro y noble servicio nacional. Mantenerlos apartados de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función ”.



Además, el jefe de la cartera de Defensa señaló que no podían ser inferiores al legado que como Fuerza han alcanzado, y que "Colombia tiene que seguir teniendo siempre unas Fuerzas Armadas cohesionadas. Este tiene que seguir siendo un objetivo prioritario".

Para el ministro, "llegar hasta este punto de la historia nos ha costado siglos de esfuerzo de muchas generaciones. Nos ha costado muchas batallas de nuestros héroes. Nos ha costado vidas de hombres y mujeres que lo dieron todo por nuestra libertad".



Trujillo señaló que el presidente Iván Duque lidera la defensa de las instituciones, en especial las militares y que por ellos, ha resaltado su lema: Patria, Honor y Lealtad que "son los tres principios que distinguen lo que los soldados de tierra llevan en el corazón y el alma".



Y puntualizó que por ello, Duque ha sido enfático en afirmar: "no toleraré a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley”.



Frente a eso, Trujillo puntualizó que desde que asumió como jefe de la cartera castrense le ha dado a "cada soldado, a cada policía, mi mensaje de respaldo. De afecto sincero. No bajen la guardia, no la bajen. Aquí hay un ministro que los escuchará. Que los apoyará. A la oficialidad, mi respaldo. Pero también tengo que decirles que voy a ser exigente. Que tenemos que ser más eficaces en el cumplimiento de la misión constitucional”.



De igual forma dijo que "aquí tiene que prevalecer el sentido de patria. El sentido de nación. El sentido de unidad".



El Ministro señaló que el objetivo es conocer la verdad y "que la legitimidad de nuestras Fuerzas se basa en la transparencia, no de cometer injusticias ni de buscar chivos expiatorios".



