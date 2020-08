Ministro de Defensa anuncia nueva unidad élite contra masacradores

Frente a la oleada de masacres de los últimos días (tres en menos de 24 horas entre el viernes y el sábado, con 17 víctimas), el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció este sábado la creación de la 'Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de perpetradores de homicidios colectivos'.



Según dijo, desde Arauca, se hará "un esfuerzo adicional, crear una unidad especial con características de élite, integrada por nuestros mejores hombres en las distintas fuerzas para efecto de identificar, ubicar y judicializar a quienes hayan participado en estos homicidios colectivos".



El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, explicó que esa unidad tendría investigadores del Grupo Antiterrorismo de la Dijín, expertos del Grupo de Homicidios de la Policía, funcionarios de Inteligencia de la Policía y del Centro de Análisis Criminal.



Vargas dijo, además, que se está solicitando a la Fiscalía la designación de un Fiscal que ejerza como coordinador de esta nueva unidad especial. También añadió que las Fuerzas de Tarea Conjuntas de las Fuerzas Militares y los comandos de la Policía Nacional apoyarán a esta unidad.



Trujillo lideró un consejo de seguridad este sábado desde Arauca, donde este viernes se registró el asesinato de cinco personas. Al parecer, serían ciudadanos venezolanos y detrás de su homicidio estaría la disidencia del frente décimo de las Farc, según señaló más temprano el Ejército.



Aunque en este caso las hipótesis no están relacionadas con el narcotráfico, y de hecho Arauca es un departamento casi libre de cultivos ilícitos -aunque es un corredor importante para el tráfico de estupefacientes-, el ministro Trujillo defendió desde allí que lo que hay detrás de las masacres recientes "es el impacto peligrosísimo y tremendo del narcotráfico".



También dijo que "no corresponde a la realidad" decir que en el gobierno del presidente Iván Duque "volvieron los homicidios colectivos", que vienen de tiempo atrás.



"Un solo caso duele, un solo caso hay que rechazarlo. Pero también hay que informarles a los colombianos con toda claridad porque, por razones de naturaleza política y de oposición al Gobierno, se señala que este es un fenómeno nuevo, que apenas se presenta en la administración del Presidente Duque, lo cual no es cierto.", aseguró Trujillo.



También dijo que detrás de las masacres están "los mismos masacradores de siempre y por las mismas razones. Ex Farc, Eln, grupos narcotraficantes y delincuentes de todos los pelambres", aseguró el Ministro de Defensa.



Desde el 11 de agosto, cuando ocurrió la masacre que dejó cinco víctimas jóvenes en Cali, se han presentado cinco de estos hechos. Después, ocho personas fueron asesinadas en Samaniego (Nariño), cinco en Arauca (Arauca), seis en El Tambo (Cauca) y seis más en Tumaco (Nariño).



