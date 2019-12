‘Peligro para niños es tan grave que pena perpetua debería aprobarse’

Este miércoles, en el Senado, se salvó de hundirse el proyecto de ley que busca implementar en el país la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad, por lo que este acto legislativo, que modificaría el artículo 34 de la Constitución –que prohíbe la prisión perpetua– seguirá el año entrante con la segunda vuelta de cuatro debates en el Legislativo.



Aunque el proyecto no es de autoría del Gobierno, sí es apoyado por el Ejecutivo. De hecho, la cadena perpetua en estos casos fue una promesa de campaña de Iván Duque.

La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, habló sobre la conveniencia y estrictas condiciones que tendría esta ley para evitar que termine volviéndose una pena que se aplique para otros delitos distintos a la violencia contra los niños.



Además, comentó que serán, en últimas, los jueces los que determinarán, para los casos más graves, si procede o no la pena de prisión perpetua.





El proyecto de cadena perpetua ha estado a punto de ahogarse, pero pasó...

Yo siempre he dicho que es un proyecto interesante porque, primero, manda un buen mensaje, la angustia que hay por los delitos sexuales contra los menores es desastrosa; además, este proyecto tiene un componente de resocialización, de revisión de la pena.



Es una prisión perpetua pero, como está en algunos países de Europa, si se determina que hay mejoramiento y que la persona no va a reincidir, puede salir libre después de haber pagado varios años de pena. En ese sentido es una pena revisable, y este proyecto así lo trae.



¿Cuáles son esas condiciones que tendría esta pena en Colombia?



Es revisable, lo que significa que después de haber pagado 25 años se analiza si evidentemente el condenado se resocializó, mejoró, solucionó su problema, y entonces si se cumple eso, quedaría libre.



Segundo, es solo para los casos más graves, le da un juicio discrecional al funcionario judicial para que esta pena sea para los casos más graves. Además, es consultable de oficio, por lo que hay una protección para que no se piense que a todos los violadores les van a dar la condena de cadena perpetua.



Eso hace que sea un proyecto interesante, y cuando me puse a mirar encontré que en muchísimos países existe, países con respeto por los derechos humanos y garantistas de los derechos de los privados de la libertad. Por ejemplo, encontramos que está en Argentina, Perú, y los Países Bajos; e, incluso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo la oportunidad de analizar nuevamente lo relacionado con la prisión permanente revisable, y se aceptó el principio de rehabilitación y resocialización, pues a los 25 años se puede revisar.

Se ha mencionado que esto podría empeorar el hacinamiento carcelario...

Una de las preocupaciones que han expresado algunos es que habrá más hacinamiento, pero ¿cuántos podrían realmente ser los casos de gravedad extrema que originen una condena de cadena perpetua? Yo pienso que en la práctica podrían no ser muchos.



Van 22 proyectos de acto legislativo para modificar el artículo 34, y ninguno ha pasado, pero la situación de peligro de violación de los menores ha estado en un momento tan grave en el país que yo creo que ameritaría aprobar este proyecto.

Ha sido muy controvertido, pero mirado así, de prisión perpetua revisable solo para los delitos más graves, y además con la necesidad de una reglamentación posterior legal, da un marco para establecer muy bien en qué casos vendría esa condena perpetua revisable.



¿No temen que aprobar la cadena perpetua pueda abrir una puerta para que después esa sanción se establezca para otros delitos, argumentando que también son muy graves?

Mi visión es que nada puede compararse con la violación de niños, niñas y adolescentes, no hay nada tan grave como los delitos sexuales contra menores. Esto es tan grave, y contra personas tan vulnerables que hay que protegerlas. Es nuestra responsabilidad frente a esos menores.



Yo diría que es como en muchos otros países, que no tienen la cadena perpetua en general, excepto para este delito, y eso no ha abierto compuertas para que otras conductas sean castigadas con cadena perpetua.



En la visión del Gobierno, este es el único delito que debería tener esa posibilidad de prisión perpetua, por la trascendencia y las consecuencias hacia el futuro de lo que origina ese tipo de aspectos.



Si el proyecto de ley se cayera más adelante en el Congreso, ¿el Gobierno volvería a presentarlo?

A mí me gustaría volverlo a presentar si se cae, pero me encantaría que pasara.

Este es un momento histórico en el cual la protección de esos menores frente a este tipo de delitos es abanderada en todos los países del mundo.



Frente a la prisión perpetua por este delito, muchos países garantistas de derechos la tienen en sus constituciones; entonces, específicamente, en este sentido creo que valdría la pena aprobarlo.



Además, esta sanción es para casos muy específicos, esto es solo para las situaciones graves, y será el juez, en su prudente criterio, quien analizará y decidirá cuándo procede esta condena.



MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

