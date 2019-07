Más de 400 municipios no reportan homicidios este año

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, entregó este viernes el balance sobre la seguridad en el país durante el primer semestre de este año. Bajaron los homicidios, secuestros y las extorsiones en Colombia.

1. Número de homicidios bajan

​

Los homicidios disminuyeron en un 3 por ciento en el primer semestre del año con relación a igual periodo del año anterior, al pasar de 6.566 muertes en 2018 a 6.343 en lo corrido de 2019. En 463 municipios del país no se han registrado homicidios este 2019. “Queremos llegar a más de 600 municipios este año donde no se registren homicidios. Lamentablemente, en muchos (municipios) hay uno o dos casos, que no nos ayuda a mejorar la estadística”, dijo el ministro de Defensa, Guillermo Botero, durante la presentación de las cifras.



2. Robos en general han bajado

​

El hurto a personas es el delito que registra un incremento del 11 por ciento frente a las demás modalidades de robo. Preocupan especialmente los hurtos de celulares y biclicletas, “que se han vuelto un medio de transporte muy importante para los ciudadanos”, dijo Botero. Añadió que por esto se están tomando medidas para reducir los índices. Otra es la situación del hurto al comercio, que se ha reducido en un 23 por ciento; en residencias, en un 11 por ciento, y en las entidades financieras, en un 38 por ciento.

3. Secuestros también disminuyeron

​

El secuestro se ha reducido en el primer semestre del año en un 48 por ciento, pasando de 174 plagios en 2018 a 44 este año. “El secuestro es uno de los crímenes más execrables”, dijo el ministro Botero, y señaló que se espera cerrar el año con menos de 100 plagios. “Esta sería una cifra histórica, y si los ciudadanos denuncian, se puede lograr, porque cada vez que actúan los grupos Gaula se consiguen excelentes resultados”, dijo Botero. Las extorsiones han caído en un 8 por ciento, y el Gaula de la Policía ha capturado este año a 1.469 extorsionistas. Asimismo, se han desarticulado 80 bandas dedicadas a este delito.



4. Microtráfico

​

El Gobierno reconoció que se viene incrementando el consumo de sustancias psicoactivas entre los niños y jóvenes, por lo que se intervinieron “49.881 entornos educativos”. Ademas, dice el Gobierno, se han recuperado 43.163 parques desde que se expidió el decreto 1844” para incautar las dosis de alucinógenos en espacios públicos. El ministro Botero dijo que las autoridades han ubicado y cerrado 1.939 expendios de estupefacientes a nivel nacional. Se capturaron además 35.592 personas, de las cuales 32.645 fue en flagrancia. Igualmente se logró la incautación de 167,07 kilos de estupefacientes, y se han impuesto 223.042 comparendos.