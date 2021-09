MinDefensa dice que no ‘le quedó grande’ inseguridad en Bogotá

El ministro de Defensa, Diego Molano, respondió este jueves al fiscal general, Francisco Barbosa, quien aseguró en una entrevista que el asunto de seguridad, "a muchos alcaldes les está quedando grande y le está quedando grande también a la Policía en muchas ciudades capitales en términos de prevención".



Molano dijo que han sido capturadas 1.141 personas durante los 20 días de ejecución del 'Plan de intervención y acompañamiento a Bogotá' y señaló que se sigue trabajando para reducir el homicidio en la capital.



"Trabajamos todos los días con la Fiscalía General, con nuestra Policía, con el fin de lograr que esta situación de seguridad sea revertida. Este año ha debido hacer un esfuerzo adicional debido a lo que sucedió a comienzos de año", dijo el ministro cuando fue preguntando sobre el tema.



Molano dijo que el incremento de la inseguridad se debe al desempleo, producto de la pandemia; así como por los bloqueos y el vandalismo del paro nacional, entre otros.



"La Policía y el Gobierno Nacional no hemos parado. Trabajamos todos los días actuamos con el fin de revertir esas tendencias. A nosotros nada nos queda grande, porque el compromiso de la fuerza pública de actuar de manera conjunta, porque sabemos el compromiso de los retos que tiene el país", aseguró el ministro.



Molano dijo que en el periodo del 12 de agosto al 1 de septiembre, cuando comenzó dicha intervención, hay una reducción en cinco casos de homicidios. "No estamos satisfechos, seguiremos trabajando en esa dirección. El 16 de agosto, no se presentó ningún homicidio en Bogotá", señaló el Ministro.



Molano aseguró, por ejemplo, que en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá no se ha registrado un homicidio en los últimos 95 días. "En la localidad de Chapinero, el caso de la localidad de Suba con una reducción del 30 por ciento, lo mismo sucede en Usme, Tunjuelito, en Engativá y en Puente Aranda", dijo.



De otro lado, el funcionario señaló que, en los últimos días, se han dado resultados importantes con las capturas de los responsables del homicidio del patrullero Luis Ocampo, así como también la captura de quien atentó contra la vida de la menor de 15 años por hurtarle su celular.



Por otro lado, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, señaló que abril y mayo fueron los meses con mayor incidencia del homicidio en las principales ciudades, producto del accionar de las organizaciones criminales en el marco del paro nacional.



"En julio, comenzamos a recuperar el comportamiento contra la violencia. En la localidad de Chapinero -40% en homicidios, en Suba -30%, en Usme -10%, en Tunjuelito -42%, en Engativá -21%", puntualizó el general, destacando también que el delito del hurto ha tenido una reducción desde el 12 de agosto y aumentado la denuncia en un 67%.

