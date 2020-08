Militares víctimas de minas, escuchados por la Comisión de la Verdad

Con la presencia de altos funcionarios como el comisionado de paz Miguel Ceballos, y de comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), esa entidad escuchó este jueves a militares que fueron víctimas de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados.

En la apertura del espacio de escucha, el padre Francisco de Roux recordó cuando trabajaba en pueblos del sur de Bolívar donde había letreros como "no se salga del camino, campo minado", y recordó la memoria de las personas que fallecieron por causa de estos artefactos.



El 60 por ciento de víctimas de minas, recordó el sacerdote, fueron militares, mientras el 40 por ciento fueron personas civiles.

Este espacio de escucha es el primero que abre la CEV para militares que fueron víctimas en el conflicto armado de hechos contra el Derecho Internacional Humanitario. Serán seis personas, militares y familiares, quienes aporten sus relatos sobre cómo fueron afectados al relato que la CEV está construyendo sobre el conflicto.



Nelson Enrique Ramírez, víctima en Caquetá, contó cómo casi pierde su vida por una mina que pisó en Caquetá. "Tuve que autorepararme, tener heridas en el alma que tuve que callar para soportar a mi familia como víctimas indirectas. Tuve que pasar de mis sueños a una silla de ruedas", dijo.



Aseguró que fueron sus hijos los que le dieron la fortaleza para enfrentar los dolores que le causó el evento del cual fue víctima y destacó el valor que otros de sus compañeros víctimas han tenido para salir adelante.



Contó que algunos de los momentos más difíciles que pasó fueron el alcoholismo e intentos de suicidio, y que el país no estaba preparado para adaptarse a personas en condición de discapacidad, pero que lograron salir adelante gracias a proyectos como el que él integra de educación en fútbol.



Sus proyectos de vida, cómo se transformó su cotidianidad y la de su entorno, la lucha contra las secuelas y la discriminación y los medios que han usado para enfrentar la situación por la que pasaron.



"No ha cesado, la instalación sigue. Y que quede claro, el Ejército en este siglo no ha instalado ni una sola firma antipersonal", dijo el brigadier general Óscar Alexander Tobar, jefe del Departamento Jurídico del Ejército.



Según el Centro Nacional contra Artefactos Explosivos y Minas, entre 2003 y 2020 fueron victimizados por estos artefactos 7.646 integrantes del Ejército: 1.647 murieron y 5.999 fueron heridos.



Tobar, citando palabras del padre De Roux, señaló la importancia de la memoria que transforma, en lugar aquella que alimenta los odios.



El Ejército informó que seguirá participando en los escenarios de participación propuestos por las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, de forma que ya han entregado información a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tal como lo hacen ahora ante la CEV.

