Destituyen a funcionaria de Migración por cobrar ‘falsa multa’ a viajera

Migración Colombia anunció este viernes 27 de octubre la medida que tomó contra una de sus funcionarias por haber impuesto una ‘falsa multa’ a una viajera en las instalaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali.



Según la entidad, la pasajera iba con su hija y la funcionaria le comentó que el permiso de salida de la menor de edad no estaba redactado correctamente y no tenía otra información requerida.

La viajera instauró la denuncia en el Consulado General de Colombia en Santiago de Chile, al retornar de un viaje procedente de la capital del Valle del Cauca. El caso que motivó la destitución e inhabilidad de la funcionaria, por 15 años, se registró en junio de 2021.



“De acuerdo con su versión, al llegar a la zona de control migratorio del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, la funcionaria que la atendió le cobró una “supuesta multa” de 300 o 400 dólares (1 millón de pesos en su momento) porque su permiso de salida no estaba redactado correctamente y le faltaba especificar con nombre propio el país y la ciudad a donde la menor retornaría. Sin embargo, para la viajera el permiso estaba en orden”, dijo Migración en un comunicado.

El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, cerca de Cali. Foto: Aerocali

Ante esa situación, la funcionaria no le permitió a la viajera cancelar la supuesta multa con tarjeta y le dijo que el pago debía hacerse en efectivo.



“Según la denuncia, además le indicó que debía dirigirse al baño para reunir el dinero y meterlo en los documentos que llevaba. Al final, no debería hacer fila sino entregarle los documentos. Hecho esto, la funcionaria la dejó seguir. Al no recibir ningún recibo de pago por la supuesta multa, la viajera denunció el hecho”, detalló la entidad.



Los hechos motivaron una investigación “en la que se surtieron dos instancias y se produjeron dos fallos judiciales”.



Según Migración, el último fallo fue proferido por el Tribunal Superior de Cali y favorable a la entidad. “La sentencia decretó levantar el fuero sindical que cobijaba a la funcionaria investigada y autorizó su retiro del servicio por incurrir en una falta gravísima dolosa (art. 48 de la ley 734 de 2002)”.

Un funcionario de Migración Colombia. . Foto: Migración Colombia

Carlos Fernando García Manosalva, director de Migración Colombia. Foto: Archivo particular

A pesar de que la Entidad logró probar la conducta irregular y sancionar a la funcionaria, se hace efectiva esta sanción después de que el Tribunal Superior de Cali declarara que existía justa causa para despedir a la funcionaria, ordenara el levantamiento del fuero sindical para poder aplicar la sanción y autorizara a Migración Colombia a efectuar el retiro del servicio, toda vez que la misma pertenece al nivel directivo de la organización sindical Osenco.



“Nuestro firme compromiso es luchar contra cualquier forma de corrupción y erradicar prácticas irregulares que detectemos en la Entidad, para lo cual es muy importante el apoyo de la ciudadanía a través de sus denuncias”, señaló el director general de Migración Colombia, Fernando García Manosalva.

