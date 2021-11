En Cali fue capturado ciudadano egipcio buscado por Interpol

Fuentes de Migración Colombia, le confirmaron a EL TIEMPO que fue capturado un ciudadano egipcio en Cali, que era buscado por Interpol y sindicado en su país de homicidio.



Se trata de Mohamed Abdalla Mahmoud Abdelwahab, de 35 años, en cuyo pasaporte figura que es estudiante. El extranjero era buscado en 194 países a través de una circular roja.



Mohamed Abdelwahab, fue ubicado en un hotel ubicado en el centro de Cali y el procedimiento fue apoyado por la Policía.



Él se encontraba con una mujer y una niña, ecuatorianas, quienes aseguró eran su esposa e hija, información que están verificando las autoridades.



Abdelwahab, de acuerdo con la autoridad migratoria, ingresó hace varios días al país por Ecuador de manera irregular porque en su pasaporte no se registran los sellos.

La fuente no entregó detalles sobre el homicidio u homicidios que se le sindican al extranjero, quien quedó bajo custodia de la Policía para cumplir con la legalización de la captura.



Paralelo a ello la oficina internacional de la Fiscalía General le informará a las autoridades de Egipto sobre su captura para que soliciten su extradición.



En caso de que Egipto no lo solicite, las autoridades nacionales lo dejarían en libertad y se lo entregarían en custodia a Migración Colombia para su inmediata expulsión.

