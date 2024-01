Caen en México dos colombianos: son señalados jefes del Cártel Jalisco Nueva Generación

Las autoridades mexicanas anunciaron en las últimas horas la captura de 10 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, en medio de un operativo registrado en Zacatecas.



(Lea: Renunció fiscal del caso contra Uribe a pocas horas de límite para tomar decisión clave)



De acuerdo con la información, dos de los capturados son de nacionalidad colombiana, quienes serían los líderes de esa organización en esa zona de México.

El subsecretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó en rueda de prensa, que los dos colombianos se desempeñaban “como presuntas cabecillas de la célula delictiva vinculada al CJNG”.



(Le invitamos a leer: Este es el alemán vinculado a turismo sexual y drogas en mansiones de Cartagena)



“Lo relevante de este caso es que son dos colombianos. Estas personas son líderes de este grupo criminal y han estado generando la violencia en las últimas semanas”, dijo el oficial, quien indicó que los colombianos, al parecer, serían los sucesores de un reconocido líder en la zona conocido como ‘El Contador’, el cual fue detenido a finales de diciembre pasado.



Las autoridades mexicanas sólo indicaron que los colombianos responden a los nombres de Miguel Ángel “N”, de 26 años, y Andrés “N”, de 24.

Facebook Twitter Linkedin

Parte del grupo capturado en Zacatecas Foto: Cortesía

En el operativo también se incautó dosis de cocaína, metanfetamina, armas de fuego y chalecos tácticos.



“La participación de los extranjeros cada vez es mayor, sobre todo de ex policías o ex militares, o ex guerrilleros colombianos, venezolanos, argentinos, no quiero ser irresponsable en decir esto, pero son números que los tenemos, vamos más de 12 colombianos detenidos, van más de diez argentinos”, aseguró Aparicio Avendaño.

justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET

Más noticias de Justicia: