Si bien para este lunes 17 de abril estaba citada la audiencia de acusación de John Nelson Poulos, presunto responsable del feminicidio de Valentina Trespalacios, ocurrido entre el 20 y 21 de enero en el norte de Bogotá, en la diligencia la defensa del señalado feminicida pidió anular el proceso.



La DJ Valentina Trespalacios en una de sus presentaciones. Foto: Cortesía

Argumentando que fallas en la traducción le impidieron entender por completo la imputación en su contra, el abogado defensor Andrés Ariza hizo la petición.



“Hubo frases incompletas, palabras diferentes a las expuestas y salidas de contexto, mala pronunciación y un orden erróneo de las frases en inglés. No fue clara, detallada ni precisa”, sostuvo.



Esto obligó a suspender la audiencia de acusación, que es el paso previo para el juicio, y el juez citó para el próximo 27 de abril para decidir frente a la solicitud del abogado del estadounidense, solicitud que ni el fiscal ni el abogado de víctimas compartieron.



A la salida de la audiencia, en diálogo con Noticias RCN, Laura Hidalgo, madre de Valentina Trespalacios, se refirió a la actitud que tuvo Poulos en la audiencia: “El cinismo tan terrible de cómo este psicópata en la audiencia se puede reír ante las cámaras, el juzgado, toda la familia”, declaró.



Con la voz entrecortada también dijo: “Que lo perdone Dios, yo en este momento no podría perdonarlo”.

