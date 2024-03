¿Se debe o no privar de la libertad a los menores de edad que cometen delitos?

“En mi opinión, los niños no deberían estar presos”. Esta frase que trinó el presidente Gustavo Petro en diciembre abrió el debate sobre el proceso de sanción y resocialización de los menores de edad que cometen delitos. La controversia se dio por un desencuentro entre el mandatario y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López tras la negativa del Gobierno Nacional de recibir el Centro de Resocialización Campo Verde, construido para atender en la capital a los jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). ¿Es viable su propuesta?



Hoy en día se establecen medidas privativas de la libertad para los jóvenes entre 14 y 18 años que son aprehendidos por crímenes graves como homicidio, secuestro, extorsión o violencia sexual. Para los demás delitos se contemplan otras sanciones que no los encierran. La ley dispone de castigos como la amonestación, reglas de conducta, prestación de servicios sociales a la comunidad, libertad vigilada y medio semicerrado, penalidades encaminadas a la restauración tanto de la víctima como del autor, que es el fin de este sistema.



Esta norma, la Ley 1098 del 2006, sigue los parámetros internacionales de las “Reglas de Beijing”, que dictan que la privación de la libertad sea utilizada como último recurso. Aunque, según datos del Ministerio de Justicia, desde el 2007 y hasta el 2019, la medida intramural en Centros de Atención Especializada (CAE) –que es el lugar de reclusión de los adolescentes– fue la tercera condena más impuesta, por debajo de libertad vigilada y reglas de conducta.



“En la teoría, el SRPA se plantea como un modelo restaurativo, es decir, con el que se logra reparar el daño que se produjo y brinda una experiencia positiva para el joven que le ayuda a transformar su vida. Sin embargo, en la práctica es un sistema aún muy punitivo. Así mismo, hay una desigualdad muy marcada en cuanto a los programas y no siempre se logra encauzar los problemas de conducta, que es uno de los principales detonantes para que los adolescentes caigan en la ilegalidad”, afirma Juanita Durán Vélez, coordinadora técnica y socia fundadora del Laboratorio de Justicia y Política Criminal.



En el 2023, el ICBF, entidad que ejecuta las sanciones del SRPA, acogió a 6.767 jóvenes, de los cuales 797 fueron mujeres y 5.970 hombres. Un número acorde a la tendencia de los últimos cuatro años, pero con una notable disminución a comparación del 2022, cuando fueron procesados 8.149 menores de edad. El principal motivo de ingreso al sistema fue por hurto, seguido de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y violencia intrafamiliar. El homicidio fue el que menos casos tuvo, aunque sí hubo una cifra importante de otros delitos graves como violencia sexual.

El 26 % de estos adolescentes se encuentran internados en un Centro de Atención Especializada, mientras los demás están amparados bajo las otras medidas no privativas de la libertad. Es un juez el que decide la sanción acorde al contexto del menor, sus necesidades y la gravedad de los hechos. Otros factores como la edad, la aceptación de los cargos y el cumplimiento de los compromisos previos adquiridos con el juez también son tenidos en cuenta.



El modelo, dice Cecilia De la Fuente de Lleras, directora de Protección del ICBF, “está diseñado para salvaguardar y proteger los derechos de los adolescentes a la vida, a la integridad personal y al desarrollo, fortaleciendo las relaciones familiares y conectando a los jóvenes con los recursos comunitarios para posibilitar su inclusión social”.



Aun así, la reincidencia de los menores de edad sigue siendo superior al 20 %, lo que significa que uno de cada cinco jóvenes que entra al sistema vuelve a cometer un delito. Y, pese a no existir una medición exacta por tratarse de justicias diferentes, expertos coinciden en que su paso por el SRPA suele ser un predictor de su entrada al sistema penal para adultos.

Del papel a la acción

Alejandro Peláez, exdirector de Protección del ICBF e investigador del Laboratorio de Justicia y Política Criminal, cree que la falla radica en la puesta en práctica de las políticas restaurativas.



“La lógica del sistema está bien, el problema está en su implementación. En cuanto a las penas privativas, por ejemplo, la infraestructura es deficiente. Los CAE no tienen las condiciones adecuadas para atender a los adolescentes, con los espacios didácticos que se requieren para su formación. Frente a los programas pedagógicos, estos son pagados por el Estado a un operador privado que no tiene los mejores estándares: el personal es mal pago, muy poco formado y los contenidos que reciben los chicos no son entretenidos ni formativos. Cuando se habla con ellos, dicen que reciben clases por llenar el tiempo, sin ningún contexto. A veces los ponen a ver una película o a hacer crucigramas, lo que no aporta en nada a su transformación de vida”, señala Peláez.

Facebook Twitter Linkedin

Radiografía del Sistema Penal para Adolescentes en Colombia Foto: ICBF y Ministerio de Justicia

Un informe de auditoría interna del Ministerio de Justicia, en el 2019, también registró esta falencia, así como graves vacíos en la función de seguimiento y monitoreo de las estrategias de resocialización. “Carecen de recursos técnicos, tecnológicos, presupuestales y de talento humano que garanticen la sostenibilidad de estas acciones”, se lee en el documento. Así mismo, hace un llamado para realizar ajustes normativos que permitan asegurar las fuentes de financiación y la distribución de los recursos en los 32 comités departamentales.

¿Víctimas o victimarios?

Otra arista tiene que ver con la integralidad del sistema, que se plantea en conjunto con la protección de los derechos de los menores de edad, que, al ser vulnerados, se convierten en causal para que sean presa de redes delictivas. De hecho, según el Ministerio, el 77 % de los jóvenes del SRPA registra un rezago educativo, el 82 % no se ha graduado de bachillerato y el 61 % no ha terminado la primaria.

Igualmente, una buena parte de esta población ha enfrentado dinámicas disfuncionales a nivel familiar: 86,3 % pertenece a una familia monoparental con jefatura femenina –lo que dificulta el acompañamiento de las madres en su proceso de resocialización–, 38 % tienen familiares vinculados con alguna actividad delictiva y 47,8 % tienen parientes que han sido o son consumidores de drogas. Además, la generalidad es que hayan sufrido maltrato, violencia intrafamiliar o abandono.



Otro punto sobre el que alerta Minjusticia en su auditoría es sobre la realidad de los chicos una vez ingresan al sistema. Recalca que 11 % son padres o madres, 17 % presenta dependencia a alguna sustancia, en la que casi siempre recaen una vez cumplen la sanción, y pone especial énfasis en la problemática de los traslados. Gran parte de los jóvenes tienen que ser ubicados en CAE en lugares distintos a sus municipios o ciudades de origen, puesto que diez departamentos no cuentan con estos espacios, lo que los aísla de su entorno y su núcleo familiar.



Estos precedentes, asegura la investigadora Durán, deberían transformar la forma en que se aborda el proceso penal de los menores de edad. “El sistema actualmente no ve a los niños como víctimas y le ha costado desarrollar una línea de investigación para reflexionar si ese menor que ahora es victimario tuvo que sufrir antes algún tipo de violencia. Esto debería ser más relevante a la hora de determinar las sanciones, pero también llevarnos a reflexionar ¿qué tan capaces somos de proteger a los menores vulnerables? Es algo que desborda el tema criminal”, enfatiza la abogada.



Para el exdirector de Protección, por su parte, identificar esta ruta de los niños y niñas que fueron abusados o maltratados y que hoy hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal debería dar insumos para ajustar los programas: qué sirve y qué no. Y, sugiere Peláez, usar las medidas privativas solo para casos excepcionales.

Facebook Twitter Linkedin

El Centro de Resocialización Campo Verde, en Bosa, costó $ 75.000 millones. El Gobierno Nacional se negó a recibirlo porque no está en consonancia con sus políticas de justicia. Foto: Mauricio Moreno | EL TIEMPO

“Yo creo que, como dicta la ley, la prisión preventiva debe ser la última instancia. No niego que existan muchachos con psicopatía o con una violencia incontrolable, lo que los hace peligrosos para su comunidad y que, sin duda, deben internarse. Pero son muy pocos. Para la gran mayoría es mejor construir alternativas extramurales, fortalecidas con programas pedagógicos bien armados, terapia estructurada y un acompañamiento familiar”, dice el investigador.

De la misma manera, expertos sugieren fortalecer y tapar los baches del sistema actual para garantizar que el propósito restaurativo del modelo se cumpla. “Eliminar o no la medida intramural en el SRPA es una visión simplista del problema. Antes que nada es necesario robustecer la oferta de los programas existentes, que bien aplicados pueden realmente ayudar al joven a resolver lo que tiene roto en su vida. Sin embargo, es importante precisar que la literatura considera que la reclusión a temprana edad no soluciona sus conflictos internos y que, por el contrario, tiene más efectos negativos que buenos”, subraya Durán.

Opiniones opuestas

No todas las voces suenan en este tono. Recientemente se sumó al debate el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en un documento con propuestas para incluir en la reforma de la justicia sugirió “endurecer el tratamiento para jóvenes infractores”.



Dos iniciativas componen este punto. La primera, ampliar la imputabilidad de los menores de edad hasta los 12 años y tener un régimen de internamiento especial para aquellos que cometen delitos graves. En estos “centros de rehabilitación”, la educación debe ser obligatoria y contribuirá a la reducción del tiempo de detención.

También recomienda que para aquellos casos que requieren de penas más severas, una vez el joven cumpla los 18 años sea trasladado a centros especiales. Hoy los que ingresaron siendo menores y llegan a la mayoría de edad en reclusión continúan cumpliendo el castigo en la justicia para adolescentes. En el 2023, el SRPA contaba con 655 “adultos”.



Pero más allá de las opiniones encontradas, y acorde a lo que plantea el presidente Petro –“los niños no deberían ir presos”–, el Plan de Desarrollo 2022-2026 sí busca privilegiar las modalidades no privativas de la libertad en esta población. Incluso, recomienda que para los delitos que requieren detención, siempre que sea posible, se adopten medidas sustitutivas.



“Actualmente, los programas en libertad del SRPA poseen un alto potencial social y comunitario que posibilita que el o la adolescente se vincule a escenarios que aporten a su desarrollo cognitivo, emocional y social, donde pueden estudiar, fortalecer sus redes de apoyo y aprovechar las oportunidades que brinda el territorio. La proyección para la vigencia 2024 desde el ICBF es ampliar esta oferta en departamentos como Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, Córdoba, Magdalena, Nariño, Sucre, Guainía, Vichada, Vaupés y Arauca”, concluye el Instituto.



