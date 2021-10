Juez niega la libertad al señalado narcotraficante 'Memo Fantasma'

Un juez de Bogotá mantuvo la medida de aseguramiento impuesta a finales de junio por otro juez a Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido como 'Memo Fantasma'.



El señalado narcoparamilitar fue capturado y llevado a imputación de cargos y medida de aseguramiento y enviado a un centro carcelario. Su defensa apeló la decisión pidiendo que se le conceda la libertar mientras avanza el juicio en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado y lavado de activos. (Le puede interesar: 'Aida Victoria Merlano fue esencial para la fuga de su madre': Fiscalía).

La Fiscalía se opuso a esa petición y señaló que durante su captura se le respetaron sus derechos fundamentales y que en la audiencia previa ante el juez de control de garantías se sustentó la necesidad de privarlo de la libertad.



El juez consideró en principio que no hubo irregularidades en las diligencias de allanamiento que se hicieron durante la captura y que los procedimientos de la Fiscalía fueron adecuados y no se excedieron.



igualmente indicó que en la decisión de primera instancia se señaló que había suficientes testimonios de exparamilitares que comprometerían la responsabilidad del procesado en las conductas investigadas.



El funcionario judicial sostuvo que no hay una probabilidad de que los procesados intenten eludir la justicia pues ya sabían de las investigaciones en su contra y lo que hicieron fue contratar a un contador para consolidar toda su información financiera y presentarla a las autoridades.



Y añadió que el capturado no logró sustentar su argumentación de que es padre cabeza de familia por lo que debe continuar privado de la libertad en centro carcelario.

La investigación contra el capturado

Según la investigación de la Fiscalía 'Memo Fantasma' tuvo relación con varios exparamilitares, "evadió efectivamente la extradición, pero esta suerte no la tuvieron los demás miembros paramilitares, los 15 exmandos con los que Guillermo León Acevedo se asoció", señaló el fiscal Juan David Huepe.



La tarea que desarrolló Acevedo con las autodefensas, aseguró el fiscal, le sirvió para

adquirir directa o indirectamente múltiples bienes. Informó también que el procesado dirige un "outsourcing criminal para adquirir, invertir, ocultar, blanquear recursos y bienes inmuebles que fueron obtenidos de una fuente ilegal por su pertenencia al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas".



En la primera línea de investigación la Fiscalía ha identificado 46 bienes en cabeza de Guillermo León, y de sus familiares. También fueron imputadas su madre, Margot Giraldo Ramírez, y su abuela, María Enriqueta Ramírez, quienes son señaladas de testaferrato.



Algunos de esos bienes están ubicados en Bogotá, pero según la Fiscalía, también hubo lavado de activos con otros bienes correspondientes a unos predios dentro de unas haciendas en Córdoba. En una sola hacienda, llamada La 13, se identificaron 14 predios con un valor total de más de 34.000 millones de pesos. En otra hacienda había 9 predios. Y en total, la Fiscalía estimó el valor de los 46 bienes que habrían sido usados para lavar dinero en 54.184.700.084 pesos.



En el estudio de tradición de los inmuebles, la Fiscalía encontró que pertenecieron a personas juzgados y hasta extraditados por delitos de narcotráfico, quienes vendieron esos predios a "inversiones Tanzania SAS, Productora de Arroz de Córdoba SA Praco SAS, Agropecuaria La Cristalina SA, o familiares de Guillermo León Acevedo", dijo el fiscal.



Por ejemplo uno de los inmuebles, dice el ente acusador, fue comprado a Wilmar Alexis Metaute Zapata, alias Pichi Calvo, narco exparamilitar, el 18 de septiembre de 1998.



La Fiscalía cuenta con los perfiles tributarios, patrimonial, financiero de Guillermo León Acevedo Giraldo, de acuerdo a estos perfiles, dijo el delegado del ente investigador, el patrimonio líquido del señalado narco comenzó con 625 millones hacia 1995, y fue creciendo año a año. por ejemplo, entre 1995 y 2000 hubo crecimientos promedio anuales de 100 millones de pesos. Para 2005 el patrimonio llegaba a 2.335 millones. Entre 2006 y 2010 la cifra alcanzó los 4.000 millones.



Luego, entre 2010 y 2012 patrimonio aumentó y se mantuvo estable por casi 6.000 millones. Para 2016 y 2017 el patrimonio líquido era de casi 8.000 millones de pesos. En la cifra más actual, la Fiscalía dijo que Acevedo Giraldo registra 5.247 millones de pesos de patrimonio pendiente por justificar.

