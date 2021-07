Defensa de 'Memo Fantasma' se opone a medida de aseguramiento

En la mañana de este jueves se retomó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Guillermo León Acevedo Giraldo, a quien la Fiscalía señala de ser 'Memo Fantasma', un narco que se habría aliado con las autodefensas para lavar dinero.



El lunes, a Acevedo Giraldo le imputaron tres delitos, que no aceptó: lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.

En este proceso también son investigadas la abuela del supuesto narco, Maria Enriqueta Ramírez, y la madre de Acevedo Giraldo, Margot Giraldo Ramírez, sobre quienes se pidió medida de aseguramiento domiciliaria.



El martes, la Fiscalía y la Procuraduría le pidieron a la juez 54 de garantías de Bogotá que envíe a 'Memo Fantasma' a prisión preventiva, mientras sigue el proceso en su contra. Este jueves, la defensa del hombre dará sus argumentos para que no sea así y le pedirá a la juez que no cobije a su cliente con esa medida de aseguramiento, como lo adelantó desde el martes.

"El señor Guillermo León Acevedo Giraldo es una persona honesta que se ha dedicado a trabajar, a construir país, no sé en qué momento de ese desarrollo profesional algún enemigo, algún socio que no se sintió bien o alguna persona particular que sintió que el señor Guillermo le había ofendido, ha dedicado todo su esfuerzo, empeño y maldad en destruir su buen nombre", comentó David Espinosa Acuña, abogado del hombre.



Y añadió: "Mi representado no es ningún 'Memo Fantasma', nunca ha pertenecido a ningún bloque paramilitar, nunca ha participado de narcotráfico".

