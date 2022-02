Carlos Andrés García Hernández, medio hermano del peluquero Mauricio Leal y de Jhonier Leal, quien aceptó haberlo asesinado a él y a su mamá, está preso en la cárcel de Jamundí por el delito de acto sexual con menor de 14 años.



Según Noticias RCN, desde prisión, García solicitó que le envíen a prisión ropa y algunos enseres de su mamá “antes de que se las lleven”.



“No se puede hace inventario de nada, no podemos mirar nada, así como está todo empacado con el camión y chao”, dice García en un audio publicado por el medio de comunicación.



“Todo me lo van a traer para acá, porque yo también quiero ver las cosas que tenía mi mamá, porque usted sabe que eso es sentimental para mí”, añade García.



“No le estoy diciendo que yo no voy a repartir la ropa de mi mamá porque obviamente lo voy a hacer, pero no en el momento”, dice García.



Jhonier Leal alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía General que le significaría una pena entre los 26 y 28 años de prisión.



