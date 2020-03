Con drones y helicópteros apoyarán plan para cumplir cuarentena

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, afirmó en entrevista con EL TIEMPO que todas las capacidades de las Fuerzas Militares y de Policía, que durante años se probaron en la lucha contra la guerrilla y las redes criminales, están hoy al servicio de los colombianos y la intención de contener la amenaza del coronavirus.



Aseguró que no se van a tolerar actos de vandalismo o saqueos. Dijo que si el Eln anuncia un cese al fuego, este sería unilateral y bajo las condiciones del presidente Iván Duque.

¿La Fuerza Pública está preparada para atender esta crisis?



El mundo entero está viviendo la mayor emergencia contemporánea. El presidente Duque ha tomado las medidas oportunas para enfrentar esta pandemia, pero, en todo caso, es una amenaza grave.



El papel de los uniformados en esta situación de emergencia va en dos sentidos: el primero, garantizar la seguridad de los colombianos durante el aislamiento. Que se sientan seguros en sus casas, al igual que cuando por razones excepcionales deban salir a comprar mercado o medicinas.



Y segundo, que el comercio y el abastecimiento de las ciudades esté asegurado, pues esta es una situación que puede ser aprovechada por delincuentes y vándalos.



También están cumpliendo un papel de apoyo a la comunidad, de pedagogía sobre prevención y de apoyo logístico en temas de transporte de víveres y fabricación de elementos como tapabocas y camas, y ampliación de capacidades en salud.



¿Qué otras actividades han venido realizando?



Se ha realizado mucho trabajo de apoyo humanitario. La Fuerza Aérea ha sido un gran aliado para la movilización de alimentos y los servicios médicos. El Ejército ha puesto su logística al servicio de la distribución de mercados para familias vulnerables.



La Policía, incluso, está dando clases virtuales para los niños en sus casas, y la Armada apoya la entrega de agua potable.



¿Se van a militarizar las ciudades?



Estamos trabajando todos los días con la Policía Nacional para que no se presente un panorama caótico, pero es claro que en los casos en los que se requiera, las Fuerzas Militares acompañarán y apoyarán, en el marco de la ley, las acciones de la Policía. Esto ya ha ocurrido en algunas ciudades, donde se trabaja de manera coordinada.



¿Qué van a hacer frente a saqueos o vandalismo?



Hay cerca de 40.000 policías en temas relacionados con el cumplimiento de las medidas, pero además 9.000 de estos policías están específicamente para planes que tienen que ver con la seguridad de establecimientos que sabemos pueden ser el objetivo de actos vandálicos, como las plazas de mercado, los supermercados, las tiendas, las entidades financieras.



Por eso estamos implementando patrullas de reacción rápida que reciben en tiempo real información de los uniformados, hacen monitoreo y vigilancia a través del sistema de cámaras, las líneas de emergencia y, por supuesto, la red de participación cívica.

¿Y en los barrios y conjuntos residenciales?



La dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía está realizando un trabajo muy juicioso y ha establecido varios planes para que los ciudadanos puedan sentirse tranquilos.



Para esto es fundamental la red de participación cívica, que sigue funcionando desde las casas; además, tener más policías realizando monitoreo, equipos de reacción exclusivos de Policía Judicial, equipos de inteligencia de civil en las calles para identificar aglomeraciones y personas que estén incumpliendo la norma o pretendan delinquir, drones realizando vigilancia en los barrios en horas pico, y, por supuesto, los helicópteros llevando a cabo patrullajes.



¿En las carreteras, por el transporte de carga y alimentos, se prevé algún tipo de caravanas?



Se han estado realizando de forma constante porque no podemos permitir el desabastecimiento. Desde el 20 de marzo, la Policía de Tránsito ha realizado 307 caravanas de acompañamiento a más de 2.300 vehículos que llevaban casi 350.000 toneladas de productos.



En esta coyuntura, ¿la Fuerza Pública mantiene la operatividad contra el Eln, disidencias, etc.?



La orden es mantener las operaciones en todo el territorio nacional. Estas no han parado, por supuesto tomando las medidas de prevención para nuestros hombres y las comunidades donde se desarrollan.



De hecho, en estos días hemos tenido resultados operacionales importantes como la captura en el sur de Bolívar de un jefe del Eln conocido como alias Dalip; o la de alias Páez, de ‘los Rastrojos’, en Norte de Santander, o la incautación de más de una tonelada de cocaína en Buenaventura. Los delincuentes deben saber: nosotros no paramos.

¿Apoyaría un anuncio de cese al fuego del Eln?



Apoyo un cese unilateral, verificable, de todas las acciones criminales del Eln y la entrega inmediata de los secuestrados. Esas son las condiciones del presidente Duque. La Fuerza Pública no va a dejar de perseguir a las organizaciones y personas que estén en la ilegalidad.



Aunque la frontera con Venezuela está cerrada, ¿cómo se está manejando el paso por las trochas?



Las Fuerzas Militares están patrullando las llamadas trochas ilegales. En esto están más de 29.000 uniformados, que mediante retenes y patrullajes están evitando el ingreso de extranjeros al país por los 19 pasos formales y los más de 182 conocidos como trochas.



¿Qué está pasando con la erradicación forzada?



Por supuesto que se mantiene, así como se mantienen las operaciones militares y policiales en todo el país, tomando las debidas precauciones para evitar el contagio. Donde hay presencia de cultivos ilícitos y de narcotráfico hay violencia, y son las comunidades las más afectadas, por eso nuestro deber es protegerlas y erradicar esos factores de inestabilidad.



¿Cuál es su papel cómo canciller ad hoc?



Fui nombrado canciller ad hoc para la firma de un decreto que tiene que ver con medidas para enfrentar el covid-19 en los sectores hotelero, agrícola y farmacéutico, debido a impedimentos de la canciller. Esto no significa que esté ejerciendo funciones como canciller, solo fue para ese trámite administrativo y sigo ejerciendo mis funciones normales.





¿Qué se puede hacer y qué no durante los días de aislamiento?

¿Puedo salir a la calle?

El Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 establece 34 excepciones que permiten a los ciudadanos salir de sus casas. Puede salir personal médico, Fuerza Pública, medios de comunicación y quienes por fuerza mayor demuestren que deben trabajar, como distribuidores de alimentos. También quienes vayan a mercar, adquirir medicinas, a urgencias médicas, veterinarias y servicios funerarios. Quien sea sorprendido en la calle y no pueda justificar su presencia será multado por 936.000 pesos.

¿Puedo sacar mi carro particular?

Está totalmente prohibida la circulación de carros particulares. Las únicas circunstancias en las que pueden salir son las mencionadas en el primer punto. Si es para mercar, solo puede ir una persona en el vehículo. También pueden ir en carros los que movilicen a médicos y Fuerza Pública, y los que se deban trasladar por fuerza mayor.

¿Puedo consumir bebidas embriagantes?

En el decreto quedó establecido que está prohibido el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales o en la vía pública. Los ciudadanos podrán consumir licor en sus residencias, sin alteraciones del orden público. En algunos supermercados no se le está vendiendo más de una botella de licor a la persona que realiza las compras.

¿Se pueden pedir domicilios?

Quedó establecido que restaurantes y negocios de comidas no podrán atender al público, pero sí podrán despachar a través de plataformas digitales y domiciliarios cumpliendo estrictamente los protocolos de bioseguridad. Se recomienda que la comida esté completamente aislada –en material desechable–. Droguerías y EPS también pueden entregar medicamentos a domicilio.

¿Qué pasa con las mascotas?

Las mascotas pueden ser paseadas hasta por 20 minutos en cada salida. Solo podrá estar una persona con la mascota para que haga sus necesidades fisiológicas y dé un paseo. La persona que esté sacando a la mascota debe mantener la distancia social y las normas de autoprotección. Al regresar a la casa, se recomienda limpiar las patas de la mascota. La frecuencia de esta actividad debe restringirse tanto como sea posible.

¿Puedo sacar a los niños al parque?

Los menores de edad y adultos mayores requieren de especial cuidado durante la pandemia, por eso no están autorizados a abandonar su lugar de residencia. Si es por motivos de fuerza mayor, los niños deben hacerlo en compañía de un adulto que tendrá que justificar por qué rompieron el aislamiento obligatorio. Los adultos mayores deben estar aislados hasta el 31 de mayo.



