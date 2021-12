La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que revoque la absolución dictada al médico cirujano Martín Horacio Carrillo quien practicó el procedimiento estético que dejó severas lesiones a la presentadora de televisión Jessica Cediel y, en cambio, lo condene.



Martín Horacio Carrillo fue condenado en 2018 a 48 meses de prisión por el delito de lesiones personales. En marzo de 2019 el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión y absolvió al médico. Ahora el caso está en la Corte Suprema por cuenta de un recurso de casación que presentó la defensa de la modelo.

En escrito de 12 páginas conocido por EL TIEMPO, la Procuraduría le solicitó a la Corte Suprema que condene a Carrillo por el procedimiento en el que se le aplicó a la presentadora una sustancia en sus glúteos que terminó siendo silicona líquida y no ácido hialurónico.



Según el Ministerio Público, el médico sí sabía que el productor no era Hialucorp sino silicona líquida “pues fue aquel quien suministró y aplicó en los glúteos la sustancia” en 2009, que no fue reabsorbida por el cuerpo de la paciente como este le dijo a Cediel que iba a suceder. La entidad además tuvo en cuenta que Carrillo es médico general y no esteticista.

“El procesado no le aplicó la sustancia que se comprometió a inocularle para el tratamiento estético acordado con la paciente, sino que el administró una sustancia diferente; se la administró en una zona no autorizada; excedió la dosis recomendada; no contó con el consentimiento informado exigido por la ley”, dijo la Procuraduría.



La entidad señaló además que el médico usó un producto que no estaba autorizada para ser aplicado en los glúteos, porque le estaba dando un uso contrario a las disposiciones del Invima sobre el productor Hialucorp que solo lo indicó para rostro, pómulos o mentón.

La presentadora ha mostrado sus últimos procedimientos en redes. Foto: Instagram @jessicacedielnet

“Todos los anteriores elementos denotan que el causante de las lesiones a la víctima Jessica Eliana Cediel Silva fue el procesado Carrillo Gómez pues con fundamento a las pruebas obrantes corroboró que le inyectó el producto Hialucorp en cantidad de 50 centímetros cúbicos en cada glúteo (lo autorizado por el Invima era de 2 ml y solo en el rostro), haciéndole creer a ella que era ácido hialurónico, sustancia que a los dos años de realizado el procedimiento, se determinó, mediante pruebas patológicas que se traba de silicona líquida cusandole ostensible daño a su integridad física”, dijo la Procuraduría.

La Fiscalía pide absolver

Por su parte, la Fiscalía pidió mantener la absolución al indicar que “no se probó si el distribuidor entregó al doctor Carrillo Gómez la información con los usos, modificaciones y vigencias de registro, ni que, de alguna manera, hubiera conocido esos actos”.



“La sustancia aplicada a la víctima no correspondió al productor adquirido por el médico y entregado por el distribuido como Hialucorp, sino a polímero silicona, pero no se aportó prueba que demuestre que el doctor Carrillo tuvo conocimiento de la real naturaleza del contenido del producto adquirido bajo esa denominación con registro vigente”, agregó la entidad.

La defensa de Carrillo

En escrito enviado a la Corte Suprema, la defensa del médico, adelantada por Gina García, señaló que la Fiscalía (que inicialmente procesó a Carrillo) no pudo probar su teoría del caso “porque nunca existieron advertencias del Invima ni de ninguna autoridad, respecto a modificaciones, uso, o producto fraudulento”.



“Se adelantó todo un proceso de defensa demostrando como ese producto Hialucorp tenía vigencia y aprobación de Invima al momento de su aplicación en la humanidad de Jessica Cediel, que nunca se notificaron sus cambios de presentación, que el laboratorio al parecer nunca lo importó, que tenían una cadena de distribución fraudulenta, y que los responsables de la lesión de Cediel no han sido investigados”, indicaron.

“Si el producto no contenía los componentes que la empresa indicó al Invima al momento de solicitar su registro, o que nunca lo importó realmente, son hechos que no pueden atribuirse a Carrillo, y no es posible afirmar que mi representado no uso Hialucorp”, indicó.



Según la defensa del médico, las secuelas que sufrió la presentadora “no son consecuencia de la falta del consentimiento escrito, o por un indebido procedimiento realizado por Martín Carrillo (…) Las secuelas de Jessica Cediel son debido a que el producto que le fue aplicado no contenía los componentes químicos que allí se indicaban, toda vez que se comercializó el producto Hialucorp sin que éste verdaderamente fuera importado, y porque las autoridades nacionales encargadas de la vigilancia de medicamentos y la correcta distribución, no alertaron pese a las múltiples quejas y denuncias recibidas desde el 2007, que de haberlo hecho hubieran prevenido estos hechos”.



“Recuerden que todos somos diferentes, no se comparen, ustedes solos son su motivación", dijo la presentadora. Foto: Instagram: @jessicacedielnet

“Martín Carrillo en juicio reconoció que se había equivocado, al haber sido laxo en el manejo de la historia clínica de Jessica Cediel debido a su amistad, pero ese error jamás tendrá la suficiencia para indicar que (ella) no fue informada, que no consintió el procedimiento, pero sobre todo, que fuera indicativo de que él conocía sobre la existencia de un medicamento fraudulento y que se trataba de silicona líquida. Esta equivocación podría ser considerada como una conducta imprudente o negligente, pero no dolosa, modalidad que estaba caducada para el momento de la imputación y estaría prescrita”, indicó.

La defensa de Cediel

En un documento de 12 páginas, la defensa de Cediel, realizada por el abogado Sergio Ramírez Mantilla, le pidió a la Corte condenar a Carrillo al indicar que este sí “sabía y conocía que el producto según el registro sanitario tenía el uso específico de ‘darle forma al contorno del rostro’”.



Según su exposición, Carrillo no fue escrito con la historia clínica de la presentadora sobre el consentimiento médico informado que ella debía suscribir.



“La inexistencia de alertas sanitarias no tienen la potencialidad de acreditar la inexistencia porocesal de la prueba del dolo porque simplemente para el momento del procedimiento que concita nuestra atención se desconocían los efectos adversos para la salud, pero lo que sí es claro es que el médico Carrillo Gómez sabía y conocía las resoluciones que variaron el uso del dispositivo médico, de tal suerte que sabía para marzo de 2009 que el producto no contemplaba el contorno y relleno muscular y a pesar de lo aplicó a los glúteos de mi demandante”.

El abogado señaló que el médico no le aplicó Hialucorp a Cediel sino silicona líquida. “El sticker del supuesto producto aplicado que obra en el acta de consentimiento informado es falso”, dijo, entre otros. El caso lo resolverá la Sala Penal.



