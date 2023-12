Migrantes venezolanos: en 2023 van 754 asesinatos en Colombia

Desde el año 2017, el Instituto de Medicina Legal ha venido haciendo un conteo con respecto a las muertes violentas de migrantes venezolanos en Colombia.



Desde entonces, el instituto ha reportado 7.084 muertes relacionadas con homicidios, accidentes de tránsito, suicidios, entre otros.

Solo este año, la entidad ha registrado 1.193 muertes relacionadas con estos eventos. Sin embargo, han sido los homicidios los que más han afectado a esta población en el país. Entre enero y octubre de este año, se han registrado 754 muertes de este tipo.



Al desglosar la cifra se tiene que por homicidios con armas blancas se registraron 144 casos; 559 por arma de fuego y 51 homicidios se dieron en riñas.



De la cifra total de homicidios, 682 son hombres y 72, mujeres.

En 2022 hubo 873 homicidios de venezolanos. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

Sin embargo, la cifra refleja un descenso de los asesinatos de venezolanos, pues en 2022 hubo 873 en el mismo periodo analizado.



La entidad también reporta que 144 de las muertes violentas se registraron en Bogotá, 98 en Norte de Santander, 45 en Atlántico y 14 en La Guajira.



Respecto a las muertes por accidentes de tránsito, Medicina Legal reporta que este año se han registrado 235 casos, frente a los 295 ocurridos en el mismo periodo de 2022.

Los suicidios este año relacionados con esta población también bajaron, pues pasaron de 75 en 2022 a 68 en este año.

La entidad ha registrado 1.193 muertes violentas de migrantes. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Por otra parte, la semana pasada, la organización Caribe Afirmativo detectó varios riesgos comunes que impactan de manera directa sobre esta población migrante, especialmente sobre los LGBTIQ+. Uno de ellos es el abuso de autoridad, que en determinadas situaciones se evidencian en actos abusivos de las autoridades de control migratorio y la Fuerza Pública en los puntos de control fronterizo.



“Entre estos abusos se incluye la retención de documentos con fines extorsivos, inspecciones abusivas dirigidas a mujeres lesbianas y bisexuales, comportamientos abusivos y lascivos a mujeres trans, el uso de agresiones verbales y burlas a personas con construcciones identitarias no hegemónicas o expresiones disidentes”, se lee en el documento.



También se evidencia la violencia sexual y otros actos que afectan la integridad sexual. Asimismo, se registran prácticas que incluyen comentarios lascivos, insinuaciones inapropiadas o chistes de naturaleza sexual, gestos obscenos, miradas insistentes y otras formas de comunicación no verbal que generan incomodidad, tocamientos no deseados, roces indebidos o cualquier contacto físico sin consentimiento.

