Medicina Legal dice que no ha recibido dinero para implementar la paz

La directora del Instituto Nacional de Medicina Legal, Claudia Adriana del Pilar García, hizo un "llamado de atención sencillo" al Gobierno Nacional para que se fije en la entidad y gestione recursos para su funcionamiento.

En el marco de su intervención ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, sobre el Plan Nacional de Desarrollo, afirmó que la entidad solo cuenta con 2.089 funcionarios en todo el país y que tiene presencia en el 11 por ciento del territorio nacional, lo que hace "realmente imposible" desarrollar la labor de llevar justicia mediante las necropsias y exámenes médico-legales que ejerce la entidad.



"Tenemos la voluntad, el conocimiento y el compromiso pero es una labor titánica (...) pensar que con la planta y el presupuesto que tenemos podemos dar un cubrimiento para que haya acceso a la justicia en todo el territorio nacional es imposible", dijo García.



Añadió que en donde no hay presencia del Instituto la labor la está ejerciendo el sector de la salud que "escasamente alcanza a cubrir con su institucionalidad".



Frente a la implementación de los acuerdos de paz afirmó que “a pesar de los esfuerzos que hemos hecho para que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación nos den recursos (...) como brazo técnico científico (de esa labor), no los tenemos" y que pese a tener un proyecto de inversión aprobado, hasta el momento no cuentan con los recursos.

La directora aseguró que en uno de los parágrafos de la norma que crea la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas se establece el Gobierno Nacional “fortalecerá la infraestructura física, humana y tecnológica” del Instituto Nacional de Medicina Legal. Sin embargo, manifestó que “lo cierto es que en este momento hemos recibido cero pesos”.



Añadió que con el presupuesto que hoy en día maneja la entidad, se han hecho 550 necropsias en el marco del cumplimiento de los acuerdos.



Dijo además que con el personal que hay hoy la labor es "prácticamente imposible. Necesitamos que se dé una mirada al instituto para que podamos ayudar a la implementación del acuerdo de paz".



Finalmente pidió a los congresistas evaluar el proyecto, que había sido presentado por la Fiscalía, sobre la posibilidad de que "el Estado permita la identificación de un banco criminal" con perfiles genéticos. García afirmó que esto ayudaría a la disminución de tasa de homicidios, delitos sexuales, homicidios y violencia intrafamiliar y a que la Policía judicial pueda mejorar la política de investigación.



JUSTICIA