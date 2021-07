Caso de presunto abuso de niños en Medellín está en indagación

Respecto al caso de presunto abuso sexual contra varios niños en un hogar infantil de Medellín, la Fiscalía activó la rutas de atención integral a los menores, con las entidades correspondientes. El caso se encuentra en etapa de indagación.



(Lea en contexto: Auxiliar habría abusado de 14 niños en jardín infantil de Medellín)

El ente acusador creó la noticia criminal para iniciar la investigación. En este momento funcionarios de la Fiscalía están realizando las entrevistas forenses a los menores implicados, para dar claridad sobre los hechos.



Las autoridades explicaron que todos los elementos materiales probatorios que el ente acusador obtenga son de carácter reservado al tratarse de menores de edad.



Presuntamente 14 niños y niñas de un centro infantil del programa Buen Comienzo, ubicado en el barrio Santa Cruz, en Medellín, fueron abusados sexualmente por un trabajador que laboraba allí.



(Le sugerimos leer: Denuncian que autoridades fueron negligentes en caso de abuso de niños)



La alcaldía de Medellín informó que el hombre acusado se desempeñaba como auxiliar de nutrición y contratista de una empresa prestadora del servicio de atención en el jardín infantil. De acuerdo con las denuncias, el sujeto se aprovechó de su profesión para, presuntamente, abusar de los menores.



José Wílmar Sánchez, director del programa Buen Comienzo, aseguró que los niños que habrían sido abusados son menores de 5 años.



El centro infantil, en donde son atendidos 72 niños y niñas, fue cerrado temporalmente, por lo que los menores estarán bajo el modelo de acompañamiento en casa.



Familiares de los niños le dijeron a EL TIEMPO que ha habido negligencia por parte de las autoridades involucradas.



(Lea también: Señalado por abuso de 14 menores dormía en jardín infantil de Medellín)



Según cuentan el primer caso de abuso sexual fue reportado por la madre de u niño el pasado 19 de junio. Hasta el miércoles 30 de este mes fue anunciado el cierre de este jardín por parte de la alcaldía municipal.



“El problema no es con la institución, es con el silencio de las profesoras, porque la primera mamá reportó el caso a la profesora el sábado 19, hace ya casi tres semanas, y la profesora le informó al caballero, que el lunes no apareció en la institución a trabajar, argumentando que había recibido amenazas”, contó uno de los padres a este diario.



(Le sugerimos leer: ¿Cómo denunciar un caso de abuso sexual de un menor de edad?)



Los hechos son materia de investigación. Los menores están siendo protegidos por la línea de atención integral de la Fiscalía.





En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com



Con información de Nación y de Melissa Álvarez Correa, corresponsal de Medellín.

Más noticias de Justicia