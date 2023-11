¿Quién es el funcionario de Migración Colombia capturado por el CTI en Medellín?

En agosto pasado, el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva, celebró con una fotografía -subida a la cuenta en X de la entidad- el logró alcanzado con los tres sindicatos de Migración tras la firma del Acuerdo Colectivo 2023.



(Lea: Estos son los disidentes de las Farc que estarían sembrando el terror en Antioquia)



En la imagen, figura el presidente de la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco), quien en la mañana de este miércoles 22 de noviembre fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía.

⚠️#UltimaHora



🔴 COMUNICADO PÚBLICO



Funcionario de @MigracionCol y Presidente del Sindicato Osemco, fue detenido a las 8:30 a.m. de hoy por el CTI, de la Fiscalía General de la Nación.



Lee el comunicado de prensa completo aquí 👇🏼https://t.co/BTBD2WZmjZ pic.twitter.com/OFBGBVJt0U — Migración Colombia (@MigracionCol) November 22, 2023

Migración Colombia, a través de un breve comunicado, informó que la captura se registró hacia las 8:30 de la mañana en las instalaciones del Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín.



(Le invitamos a leer: Decreto sobre medidas relacionadas con el PAE en La Guajira, otro que tumba la Corte)



“Dada la dignidad sindical del funcionario detenido, consideramos desafortunada esta circunstancia, por el papel fundamental que juegan las organizaciones sindicales en la reivindicación de los derechos laborales”, señaló Migración Colombia en un comunicado.



El funcionario, de acuerdo con la entidad, labora desde 2018 en el Grupo de Extranjería de la Regional Antioquia–Chocó.

Tras dos meses de negociaciones y como resultado del diálogo social y el respeto a los derechos laborales, se firmó hoy el Acuerdo Colectivo 2023 entre @MigracioCol y los sindicatos UNASEMIGC, OSEMCO y USCTRAB. pic.twitter.com/23r3OtJ6xM — Migración Colombia (@MigracionCol) August 2, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Juan Felipe Garcia, presidente de Osemco. Foto: Cortesía

Este diario estableció que se trata de Juan Felipe García, el mismo que en julio pasado, ofreció detalles a los medios de comunicación en medio de la polémica por la presunta salida irregular del país del hijo de la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que no presentó el permiso exigido por la ley para moverse a Europa en enero pasado, cuando la funcionaria se desplazó a Suiza, con el presidente Gustavo Petro para asistir al Foro Económico en Davos, donde tuvo una polémica intervención



(Además: Magistrado Botero impugna fallo que negó tutela que pedía devolver terna de Fiscal)



En ese momento, García detalló que estuvo en contacto con William López, un funcionario al que la exministra habría llamado para que dejara salir al menor sin cumplir el requisito legal certificado por notaría.



"El compañero me comentó que el papá del menor no llevaba el respectivo permiso y por esa razón no lo iban a dejar salir del país. Fue entonces cuando él comenzó a recibir llamadas de la propia ministra y de la Cancillería para que, por favor, le colaboraran", manifestó García en julio pasado en diálogo con EL TIEMPO.

Este diario conoció que la captura se dio dentro de una investigación que adelanta un fiscal de la Unidad de delitos contra la administración pública, por el delito de concusión.



La legalización de captura y demás audiencias preliminares se realizarán en las próximas horas ante el juez de garantías que determine la judicatura.

Búsquenos en X @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia: