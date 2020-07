Mayordomo de finca de exembajador se declaró inocente por narcotráfico

Laureano Martínez Cortés, uno de los mayordomos del predio de la familia del exembajador Fernando Sanclemente en Guasca, Cundinamarca, le mintió a la Fiscalía e intentó desviar la investigación iniciada tras el hallazgo de un laboratorio para el procesamiento de droga en el sitio.

(Le recomendamos: Ocupan finca del exembajador en Uruguay Fernando Sanclemente.)



Esa es la hipótesis de los investigadores del ente acusador, que llevó a su captura e imputación de cargos junto con Gustavo Enrique Bejarano Romero, otro de los mayordomos del predio, y Alexánder Pinto Rojas, señalado de guardar la droga que luego era encaletada en vehículos particulares. A los detenidos la Fiscalía los inculpó de los cargos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir agravado y falsa denuncia, los cuales no fueron aceptados por los procesados.



Martínez Cortés presentó una denuncia a la Fiscalía el 24 de febrero de este año, es decir, 12 días después de que se halló en el sitio un cristalizadero de droga y se incautaran siete toneladas de insumos químicos, así como cerca de diez kilos de cocaína procesada.



(Le puede interesar: La JEP rechaza a exfiscal que fue salpicada en la fuga de Aída Merlano.)



En su momento, este diario reveló el contenido de esa denuncia, según la cual habría sido amenazado por hombres armados para que ellos pudieran ingresar al predio a finales del año pasado. “Como el 10 de septiembre de 2019, llegaron unos señores a la finca. Me dijeron que los tenía que dejar trabajar ahí. Que ellos iban a colocar algo de licores y que si no autorizaba, mataban a mi familia”, contó el mayordomo.



Y añadió en su denuncia: “es por eso que autoricé el ingreso de estas personas y el mismo 10 de septiembre llegaron como unas 30 personas, todas armadas como (sic) pistolas y revólveres, y ahí comenzaron al fondo de la laguna. Yo fui como al mes y medio para mirar qué estaban haciendo. Pero no me dejaron pasar”.



Los investigadores de la Fiscalía consideran que esa declaración era falsa y que durante las diligencias no solo no colaboró, sino que intentó desviar la investigación.



(En otras noticias: Los 62 candidatos inscritos para ser el próximo Procurador General.)



Este caso avanza con otras dos líneas. La primera, para judicializar a dos personas consideradas los financiadores de la operación de narcotráfico, que ya están identificadas y que serán llevadas a imputación de cargos; y la segunda es el proceso en la dirección delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en el que aparece el exembajador Sanclemente.



Este miércoles, la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, anunció que el ente acusador ya hizo efectiva la ocupación de cuatro predios rurales y dos vehículos pertenecientes a la sociedad Las Colinas de Guasca LTDA., “una sociedad de la cual hace parte el exembajador Fernando Sanclemente e integrantes de su núcleo familiar”, avaluados en 150.000 millones de pesos.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com