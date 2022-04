Ante el juzgado 55 penal del circuito de Bogotá se realiza la audiencia de verificación del preacuerdo entre Jhonier Leal Hernández, confeso asesino de su hermano el estilista Mauricio Leal y de su madre Marleny Hernández, y la Fiscalía.



Los hechos por los que es procesado ocurrieron el 21 de noviembre del 2021 en La Calera, Cundinamarca.



Según enunció la juez, la Fiscalía presentó en el preacuerdo 203 elementos probatorios sobre la responsabilidad de Jhonier Leal en el crimen.



Una vez se corroboró que todas las partes habían recibido los elementos, la juez dio la palabra a los intervinientes.



Comenzó por hablar la abogada de Carlos Andrés García Hernández, el hermano de Jhonier Leal y Mauricio Leal, quien se presentó como víctima en el proceso hace unas semanas. "Al no encontrar violación a los derechos de las partes, no encuentro oposición a que por parte de su estrado se imparta aprobación al preacuerdo", dijo la abogada.



Jhonier Leal, confeso asesino de su hermano y su mamá. Foto: EL TIEMPO

Por su lado, Helmer Montaña, quien también representa a víctimas en el caso, dijo que desde el comienzo de las actuaciones han manifestado discrepancias con actuaciones de la Fiscalía.



"Expusimos de manera clara las injusticias y deficiencias investigativas que requerían rectificación", dijo Montaña, quien se refirió por ejemplo a que en el preacuerdo no se menciona el hecho de que, tal como había expuesto la Fiscalía en la imputación de cargos, Jhonier obligó a su hermano a consumir un medicamento para dormir y luego lo obligó a escribir una nota en la que decía que le heredaba todo a él, antes de matarlo.



Esa nota se tomó en su momento como una forma de insinuar que la muerte de Mauricio Leal se hubiera tratado de un suicidio.



Según Montaña, las víctimas y la sociedad colombiana creen que Mauricio Leal fue torturado y por ello exigen que eso quede consignado en el preacuerdo. "Las víctimas que represento no aceptarán el pedimento de perdón que unilateralmente aceptaron Jhonier y la Fiscalía porque no está basado en la verdad. El perdón no puede imponerse por decreto", señaló el abogado.



Añadió que este preacuerdo es para Jhonier "un premio", por lo que no apoyan ese preacuerdo, y expuso que el mensaje que da la Fiscalía con el acuerdo y la pena consignada ahí es que "entre más crueles sean los crímenes, mayor es el beneficio" en términos de la pena a imponer.



Por su lado, Olivia Reina Castillo, procuradora delegada en el caso dijo que la pena no es desproporcionada o afecta los derechos de las víctimas. "Se ha pactado una pena que no se puede considerar ínfima o irrisoria, menos aún desproporcionada", expuso.

Jhonier está preso en celdas de la Fiscalía

Desde el 14 de enero, cuando fue capturado, Leal permanece en los calabozos de la Fiscalía General, en Bogotá.



La muerte del estilista de famosos Mauricio Leal en noviembre pasado tuvo gran revuelo, y en un comienzo su hermano Jhonier habló con medios de comunicación pidiendo que se hiciera justicia.



Tras su captura, Leal fue presentado a la audiencia de imputación de cargos, en la que el hombre no aceptó los delitos imputados de homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión y la sevicia, en concurso homogéneo y sucesivo; y en concurso material heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Sobre la alteración de pruebas, por ejemplo, la Fiscalía dijo en la audiencia de imputación que se encontró encontraron que el celular de Mauricio Leal Hernández fue manipulado cuando ya había ocurrido el crimen (el intervalo post mortem se ubica entre las 23:45 de la noche del domingo 21 de noviembre y las 5:53 de la mañana del lunes 22 de noviembre).



También habría alterado la escena del crimen para hacer parecer que la muerte de su hermano había sido un suicidio. “Jhonier Leal Hernández mató a su madre, la trasladó hasta la habitación de Mauricio y la acomodó. Dejó toda la escena para que pareciera un suicidio”, relató en audiencia el fiscal del caso. Incluso, confirmó que con el mismo cuchillo fueron atacados Marleny y Mauricio.



Aunque en principio no aceptó los cargos, en el segundo día de audiencia Jhonier confesó los crímenes y posteriormente llegó a un preacuerdo con la Fiscalía.



Ese preacuerdo contempla una pena de 27.6 años de prisión, y una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El acuerdo no incluye que sea privado de su libertad en un sitio especial, es decir, iría a prisión.

