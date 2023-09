Carlos Andrés García, hermano de Mauricio Leal e hijo de Marleny Hernández, escuchó desde una cárcel en Jamundí, Valle del Cauca, el fuerte testimonio con el que una amiga de la familia lo involucró en el crimen de su madre y su hermano.

(En contexto: El testimonio que revolcó el caso de Mauricio Leal: otro hermano habría querido matarlo).

Desde que el afamado peluquero y su mamá fueron hallados sin vida en una lujosa casa de La Calera, Cundinamarca, en noviembre de 2021, la Fiscalía emprendió las investigaciones y acusó a su hermano Jhonier Leal de ser el presunto asesino.

Pero ante la juez 55 de Conocimiento de Bogotá, este 21 de septiembre, apareció una testigo que revolcó el caso: expresó que el otro hijo de la señora Marleny habría expresado intenciones de matarlos.

La fuerte decisión de hermano de Mauricio Leal al oír inesperado testimonio

Carlos Andrés García y Francisca Teresa Muñoz. Foto: Archivo particular.

La defensa presentó el testimonio de Francisca Teresa Muñoz González, amiga de la familia, quien aseguró que se había mantenido callada durante todos estos meses porque fue víctima de un atentado.

Sin embargo, accedió a comparecer bajo declaración juramentada: "Vine aquí porque yo ya no tengo nada que perder, estoy muy enferma. Dije 'tengo que hablar lo que dijo Marleny'".

(Lea: Caso Mauricio Leal: jueza suspende audiencia porque la defensa tiene otros compromisos).

Muñoz aseguró que conoció a la familia desde que vivían en Cali. Entabló una amistad con la señora Marleny y el estilista de los famosos Mauricio Leal. Según relató, igualmente tenía comunicación constante con Jhonier y Carlos Andrés.

Mauricio Leal, Marleny Hernández y Jhonier Leal. Foto: Archivo particular.

"A Andrés también lo conocí en Cali. A él lo cogieron preso por violación. Me llamaba y me pedía que hablara con Marleny para que lo pudieran sacar de allí", comentó.

"Andrés estaba enfurecido con Marleny porque no le quería ayudar, ni Mauro tampoco. (...) Antes de morir ellos, hablé con Marleny. Estaba muy preocupada, me dijo que Andrés la estaba sobornando: 'O me das plata o te secuestro a Mauro'. Después Andrés me llamó y me dijo que 'valía la pena matarlos'", añadió.

Carlos Andrés García Hernández. Foto: Archivo particular

(Le recomendamos: Así es la celda de Jhonier Leal: se baña con agua en baldes y tiene televisor).

Este 22 de septiembre, García, a través de su abogada, anunció que demandó a la mujer por falso testimonio, injuria y calumnia. El hermano del peluquero consideró infundados los señalamientos que resultaron involucrándolo en los asesinatos.

"Carlos si recibía una ayuda constante de su mamá y su hermano, hablaba con

ellos por teléfono frecuentemente, nunca dijo que quería matarlos, que los había mandado a matar o que debían morir, sobre todo porque su relación con ellos era buena, como lo señala él mismo y la mayoría de testigos", dijo su abogada Valentina Hernández.

Para la abogada, las manifestaciones de Muñoz "atentaron contra la dignidad" de su cliente al realizar "imputaciones deshonrosas".

Justo cuando García oyó esas palabras de Muñoz en la audiencia, movió su cabeza varias veces en señal de rechazo, mientras comparecía de manera virtual desde la cárcel de Jamundí, donde cumple una pena de 15 años por abuso sexual.

Las versiones de Jhonier y Carlos Andrés por crimen de su hermano y mamá

Al conocer los asesinatos, Jhonier Leal le brindó una entrevista en video a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, en la que dijo estar "conmovido" y a la espera de la investigación de la Fiscalía.

Según su versión, fue él quien encontró los cuerpos de su mamá y hermano: "Las autoridades nos dirán realmente que fue lo que pasó".

A partir del hallazgo de los cuerpos con heridas de cuchillo, las autoridades iniciaron la investigación recopilando testimonios, videos de cámaras de seguridad, mensajes de texto, movimientos bancarios, notas de voz de WhatsApp, entre otros, que tienen en el centro a Jhonier Leal.

(No deje de ver: Las contundentes pruebas presentadas por la Fiscalía que hundirían a Jhonier Leal).

La Fiscalía lo acusa de asesinar a sus parientes aquella noche del 21 de noviembre de 2021 y armar una escena para que pareciera un suicidio. "Usted es el responsable", sentenció el fiscal Mario Burgos.

En una de las primeras audiencias, Leal afirmó que aceptaría los cargos que la Fiscalía le imputaba: "Aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a toda Colombia por los hechos acontecidos". Sin embargo, luego se retractó y desde entonces ha insistido en que es inocente.

Mauricio Leal, Marleny Hernández y Jhonier Leal. Foto: Instagram @maitoleal

Por su parte, Carlos Andrés García aseguró que "sospechaba" de Jhonier y desestimó que su mamá y el estilista se hubieran quitado la vida. Para él, se trata de un asesinato.

(Amplíe acá: ‘El asesino de Mauricio Leal es Jhonier Leal; lo motivaron los rencores’: Fiscalía).

"Desde el principio me negué a creer que fue un suicidio, no sé si de pronto Jhonier le cogió rencor a mi hermano porque estaba triunfando y también por celos de mi mamá. Yo me imagino a veces cómo sería el dolor que mi mamá sintió cuando este man le estaba metiendo ese cuchillo, cómo gritaría mi hermano", expresó en el programa Los Informantes.

El juicio contra Jhonier Leal continuará a finales de 2023. Se escucharán nuevos testigos en el que caso que hasta ahora tiene lo tiene como el principal sospechoso de los homicidios.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS