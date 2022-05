En la mañana de este sábado, la Fiscalía General dio a conocer el escrito de acusación contra el funcionario del Inpec, Milton Libardo Jiménez Arboleda, por su presunta

participación en la fuga de Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias Matamba, de la cárcel La Picota de Bogotá.



'Matamba', quien fungía como jefe de la red de narcos 'Cordillera del Sur', protagonizó una cinematográfica fuga en 18 de marzo, y tras dos meses de búsqueda cayó el jueves en una operación de la Policía Antinarcóticos.



De acuerdo con la Fiscalía, en el desarrollo de la investigación se conoció que Jiménez recibió turno la noche anterior de los hechos y, al parecer, "habría aprovechado la posición de mando que tenía como inspector de prisiones para mover de los puestos de control a varios de sus compañeros".



Se indica que, inicialmente, Jiménez Arboleda asumió la guardia externa y la custodia de una de las rejas de la estructura en la que se encontraba 'Matamba' privado de la libertad, la cual debería estar a cargo de otro dragoneante.



Señala el ente acusador que esta acción, "supuestamente, le permitió dejar las puertas sin seguros y facilitar la salida de Castro Estupiñán, quien subió a un vehículo de vidrios oscuros".



Relata la Fiscalía en el escrito de acusación que paso seguido "el inspector habría pedido a un auxiliar bachiller, de 18 años, dejar la garita en la que cumplía servicio y trasladarse a un punto de vigilancia que desconocía y para el cual no tendría el entrenamiento necesario".



La investigación concluyó que por ese lugar pasó el automotor en el que llevaban a alias Matamba, que no fue requisado porque el auxiliar no tenía claras sus funciones.



Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Bogotá dijo que Jiménez Arboleda sería responsable de los delitos de favorecimiento de la fuga y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.



El ente acusador señaló que la formalización de la acusación se realizará ante un juez penal del circuito de Bogotá.

