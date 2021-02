Muertos en masacres habrían aumentado en este comienzo de año

En lo corrido del año se han registrado en el país, de acuerdo con un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 12 masacres, en las que fueron asesinadas 44 personas.

El hecho de violencia más reciente se presentó ayer, en Andes Antioquia, departamento en el que, según el informe de Indepaz, se han registrado cuatro masacres en total, en las que perdieron la vida 15 personas. El ministro de Defensa, Diego Molano, viajó ayer a la zona y encabezó un consejo de seguridad para examinar la situación.

El informe señala que, en lo que va del año, en Cauca se han reportado 3 masacres, en las que murieron 9 personas; en Nariño dos eventos han dejado como resultado 9 víctimas; en Valle del Cauca otras dos masacres suman 8 víctimas mortales y en Caquetá se ha registrado una masacre en la que murieron tres personas.



Indepaz examina igualmente los casos registrados el año pasado en el país, cuando en total se habrían reportado en los 12 meses 91 masacres, en las que murieron 381 personas. Solo en los dos primeros meses del 2020, el instituto reportó 10 masacres con 39 muertos. Esto evidencia el incremento frente a los casos registrados en lo corrido de este año.

El documento señala las zonas en las que más casos de masacres hubo en el 2020. Antioquia tenía 21, le siguen Cauca con 14, Nariño con 9, Norte de Santander con 6 y Putumayo con 4.



EL TIEMPO consultó con el Ministerio de Defensa sobre el reporte oficial del Ejecutivo frente a estos hechos tan graves. Este año, respondió esa cartera, hay reportados 6 casos de homicidios colectivos en los que murieron 27 personas. El año pasado, según las cifras preliminares del sector, en los dos primeros meses se reportaron 5 casos, en los que murieron 22 personas. En todo el año pasado, dice el Mindefensa, hay registro de 33 casos, que dejaron 162 víctimas.



La diferencia en el reporte de este tipo de hechos violentos no solo se limita al nombre –el Gobierno los cataloga como homicidios colectivos–, sino a las mismas cifras. Esto tendrían relación con lo que para cada parte se considera una masacre. Para Indepaz es el “homicidio intencional y simultáneo de varias personas (3 o más), y para el Ministerio de Defensa son “hechos en los cuales resultan muertos 4 o más personas en estado de indefensión en el mismo lugar, a la misma hora y por los mismos autores”.



Adicionalmente, el reporte de Indepaz incluye como masacres las muertes de 10 personas registradas en distintos puntos de Bogotá durante la noche de violencia del 9 de septiembre y la muerte de 24 personas en hechos registrados dentro de la cárcel La Modelo de Bogotá, el 24 de marzo.

Esos hechos, lo mismo que los otros homicidios en los que hay menos de 4 víctimas, están siendo investigados por las autoridades para llegar a sus responsables, pero no son considerados por el Mindefensa como homicidios colectivos.

Mindefensa responde

El ministro Diego Molano le dijo a este diario: “La discusión no debe ser sobre metodologías estadísticas ni sobre cómo se denominan estos execrables hechos. En cualquier caso, se tratan de violaciones de derechos humanos que nos duelen a todos y que no deben ocurrir”



Y añadió que el país se debe concentrar “en trabajar articuladamente como Estado y sociedad para proteger la vida e integridad de todos los habitantes de nuestro país. En esa tarea estamos empeñados con la Fuerza Pública, es importante destacar que el homicidio en nuestro país viene a la baja y para el 2020 registró la tasa más baja en un período de 46 años”.



Igualmente señaló: "cada vida nos duele y por eso trabajamos sin descanso para dar con los responsables de estos asesinatos. Lo importante no es la definición, sino la identificación de las causas, la judicialización de los responsables y la acción del Estado contra los perpetradores. El homicio de un solo colombiano es suficiente motivo para no dar tregua".

Ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

El ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, al término de un consejo de seguridad extraordinario en Andes, Antioquia anunció que se ofreció una recompensa de cien millones de pesos a quien dé información que permita la captura de las personas responsables del homicidio de cinco personas en ese municipio. Igualmente ofreció otros cien millones de pesos para lograr la captura de ‘Erre’, ‘Barcelona’, ‘Sangre’ y ‘Gato’ señalados jefes del ‘clan del Golfo’.



Además, se dispuso un equipo especial de investigación integrado por 15 funcionarios de policía judicial, para dar con la captura y lograr el desmantelamiento de esa estructura ilegal cuyos integrantes serían “los principales perpetradores de masacres” en esta región del país.



“Andes y la región del suroeste no están solos, vamos a seguir trabajando por la tranquilidad de la comunidad, no hay tregua para los narcocriminales que masacran y atemorizan a los pobladores, no descansaremos hasta dar con el paradero de los responsables de esta tragedia que enluta a la región”, dijo el ministro Molano Aponte.



Igualmente se anunció que el Ejército instalará un puesto de mando en el municipio integrado por 36 hombres, para realizar patrullajes en los corredores de movilidad del municipio, y se enviará un destacamento del Gaula Militar. También se destinará un nuevo pelotón de policía militar y de infantería, conformado por 72 soldados, para el Batallón Cacique Nutibara.



Finalmente, el ministro Molano Aponte hizo un llamado a los ciudadanos de la región para que “colaboren con las autoridades informando cualquier hecho sospechoso que pueda afectar la seguridad de su comunidad”.

