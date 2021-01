Los tres hallazgos que llevarían a los responsables de masacre en Buga

Una maleta, un celular y una extorsión son tres de las pistas claves que siguen las autoridades para judicializar a los responsables de la masacre de cinco jóvenes perpetrada el 24 de enero pasado, en zona rural de Buga (Valle del Cauca).

EL TIEMPO conoció apartes de los primeros adelantos de la investigación que adelantan las autoridades y que están en poder de peritos expertos para obtener la mayor información posible.



En el lugar del crimen se encontró un celular y luego de verificar que no pertenecía a ninguna persona de las que se encontraban en el sitio se tiene como hipótesis que se le cayó a uno de los responsables del hecho.



El aparato no es un modelo reciente y fue entregado a un laboratorio de criminalística para abrirlo y rastrear toda la información allí guardada. Ese aparato podría dar otras pistas por seguir, como por ejemplo los números marcados y los mensajes de texto recibidos y enviados.

En el sitio igualmente se encontró una maleta, dentro de ella se halló una cuerda y una cinta de grueso calibre. Se verificó que esos elementos tampoco eran del mayordomo, los dueños de la finca o sus visitantes.



La maleta también pasó a manos de peritos para buscar huellas dactilares y rastros de ADN que serían parte del arsenal de las autoridades para llegar a los criminales.



Sumado a esto, este diario estableció que hace algunas semanas el dueño de la finca fue víctima de una extorsión. Según la fuente, le exigían 12 millones de pesos.



Aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis, ese hecho permite tener una primera línea de investigación que apuntaría a delincuencia común.



Las autoridades también apuntan a que se pudo tratar de un intento de robo o un secuestro.

Los jóvenes departían en una finca ubicada en zona rural de Buga, a 30 minutos del casco urbano, cuando hombres armados llegaron en la madrugada y dispararon contra 7 de ellos. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

El propietario de la finca, señalaron las fuentes, es un contratista que ha logrado contratos con entidades estatales y, según las primeras revisiones, presenta un par de procesos por presunta celebración indebida de contratos. Esa es otra de las situaciones que es analizada por las autoridades.



Igualmente se estableció que luego del crimen y en la huida de los asesinos, una mujer que se encontraba en el sitio disparó contra los victimarios, pero al parecer no logró herir a ninguno, pues no se encontraron rastros de sangre.



Según el relato de testigos, que son protegidos por las autoridades, los responsables del crimen fueron tres hombres que llegaron al sitio caminando y se fueron corriendo, por lo que se realizan labores en terreno y con drones para ubicar marcas de carro o moto en la zona aledaña.



Los testigos señalaron que los responsables del crimen eran personas jóvenes.



En la zona rural en la que se cometió el crimen no se han encontrado cámaras de seguridad, pero se mantiene la búsqueda en toda la ruta de salida, en la vía principal y en los locales ubicados en la vía.



Los investigadores realizan una labor de vecindario, casa por casa, buscando videos, grabaciones y declaraciones. Por información que lleve a los responsables del hecho hay una recompensa de 200 millones de pesos.



Esa recompensa ha llevado a que esté llegando información a las autoridades sobre una presunta red delincuencial que ya habría intentado extorsionar a otras personas de la zona.

Los hechos se dieron alrededor de la piscina. Foto: Fiscalía.

A un laboratorio de alta tecnología en Bogotá fueron enviadas las vainillas encontradas en el sitio y las recuperadas de los cuerpos para determinar si el arma del que fueron disparadas ya había estado vinculada a otro hecho criminal.



Las vainillas corresponden a una pistola nueve milímetros.



Un testigo dio cuenta de un intercambio de palabras entre víctimas y victimarios que al parecer se registró antes del homicidio y que daría claves sobre la identidad de estas personas.



Un equipo de más de 50 funcionarios, entre investigadores, peritos y expertos en diferentes campos técnico-científicos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, ha recopilado más 100 elementos materiales de prueba y evidencia física, los cuales son valorados.



Los investigadores reportan en tiempo real los avances a la vicefiscal Martha Mancera, quien estuvo este lunes en el sitio de los hechos, y al director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, que articulan los esfuerzos para aclarar los hechos.

