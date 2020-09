Más de mil millones de pesos se robaron del pago de predial en Yopal

En la mañana de este miércoles, la Fiscalía General, confirmó que fueron capturadas tres personas sindicadas de apropiarse de dineros públicos de la Alcaldía de Yopal en Casanare.



De acuerdo con la investigación, los involucrados habrían desviado más de mil millones de pesos del pago del impuesto predial correspondiente a 2019.

La investigación se dio inicio por solicitud del mismo Alcalde de Yopal quien denunció ante la Fiscalía sus dudas sobre algunas situaciones registradas en la oficina de recaudo de impuesto predial, "donde se detectaron irregularidades en el registro de paz y salvos de los deudores al no coincidir éstos con los extractos bancarios del municipio".



Los investigadores de la unidad de delitos contra la administración pública de la Fiscalía y la Policía Judicial, Dijín, pudieron confirmar" que por lo menos en 151 registros de presunto pago de este impuesto en 2019, no ingresaron a las arcas del municipio, presentándose un detrimento por $1.004'863.150", señaló el ente acusador en su comunicado..



Señala la Fiscalía que la investigación permitió evidenciar el detrimento al erario por lo que - por solicitud del ente acusador - un juez envió a la cárcel a Yody Yeimy Patiño Vargas de 31 años, quien se desempeñaba como auxiliar administrativo (desde noviembre de 2013) en la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía.



De igual forma, fue privado de la libertad Rafael Nossa Molano de 40 años, técnico administrativo quien laboraba actualmente en las TICS de la Alcaldía y el particular Luis Enrique Herrera Niño de 55 años, tramitador.



Los capturados no aceptaron los cargos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático.



Señaló la Fiscalía que dentro de la línea investigativa se interceptaron líneas telefónicas que "permitieron establecer que los detenidos, al parecer, recibían hasta el 50% del valor de lo adeudado al municipio por cada acreedor".



