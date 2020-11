Más de 19 años de cárcel a dueños de captadora ilegal estrato cinco

A 19 años, dos meses y 11 días de prisión de prisión fueron condenadas dos personas por una millonaria estafa realizada a través de una pirámide que se promovía en exclusivos sectores de Bogotá.

Se trata de Dilia Margarita Báez Angarita y a Jairo Enrique Sánchez Díaz, supuestos representantes legales de las firmas Fit Forex, Fit Colombia, Forex Investment Team, Fit International Group,a quienes la Fiscalía imputó los delitos de lavado de activos y captación ilegal de dinero.



El juzgado Séptimo penal especializado les negó beneficios como la casa por cárcel y la posibilidad de la suspensión de la pena.

Según la investigación los hechos ocurrieron entre el primero de marzo de 2004 y el 3 de febrero de 2009, periodo durante el cual, Báez Angarita y Sánchez Diaz, "captaron

dinero perteneciente a 120 personas, a través de la firma Fit Internacional Group Corp, de su propiedad".



Ellos ofrecían a los inversionistas una rentabilidad mensual en el mercado Forex de entre el 1.5 por ciento y el 3.5 por ciento en dólares. La inversión mínima era de veinte mil dólares y el dinero era consignado en una cuenta en Nueva York.



La Fiscalía señaló que sin tener los permisos para transar en Forex, ni para

recibir dineros del público por parte de la Asociación Nacional de Futuros- NFA. alcanzaron a captar más de siete millones de dólares.



En el juicio se escucharon las declaraciones de testigos que señalaron que se enteraron del negocio cuando asistían a un torneo de golf que se realizaba en un reconocido club de la ciudad. Y que luego se reunieron con los condenados en las lujosas oficinas de su empresa en el norte de Bogotá.



Una sola de las víctimas alcanzó a entregar un millón de dólares y que aunque al inició recibió rendimientos en enero de 2009 empezaron a circular las versiones de que había entregado su dinero a una pirámide.



Tras esa alerta, los inversionistas intentaron recuperar sin éxito sus recursos.



Igualmente declaró un perito contable de la Fiscalía quien señaló que el dinero de las 83 víctimas que se acreditaron al proceso no fue invertido "en transacción

alguna en el mercado Forex".



En el expediente aparece la publicidad que ofrecían a los inversionistas para llamar su atención. "Dia a día, noche a noche los traders de Forex Investment Team están

explorando el mercado de las monedas más fuertes del mundo (Forex), buscando con sus conocimientos, experiencia y las mejores herramientas, el momento oportuno y seguro para transar y poner a producir su dinero", señalaban en publicaciones hechas en medios de comunicación.



El juzgado cuestionó el accionar de los dos condenados: "La conducta de los procesados es dolosa, pues eran conscientes que el ofrecimiento, individual o colectivo, realizado al público, tenía como propósito el cautivar, en gran cantidad, clientes para que estos

invirtieran en la presunta compra venta de divisas, con un margen de rentabilidad aceptable, y de esta forma acceder a su patrimonio. Actividad para la cual, sabían, no contaban con el permiso de la autoridad competente, no en vano, nunca la adquirieron".



Y añadió que lesionaron "de manera grave, real y material el bien jurídico del orden económico y social".

El juez señaló además: "los procesados, como toda persona del común, saben y

entienden que el captar ilícitamente dineros del público, causa daño a las relaciones económicas de los asociados, y a la par a principio y valores constitucionales, como la igualdad de oportunidades, el trabajo, el bienestar general, la libertad de empresa, la adquisición licita de riqueza, la buena fe y la confianza legítima".



Añadió que los dos procesados acudieron al establecimiento de lujosas oficinas, medios masivos de publicidad; así mismo el empleo del sistema financiero nacional y extranjero para captar dinero "a lo cual se suma la gran cantidad de personas afectadas y la multimillonaria suma de dinero captado".



El juez los condenó además al pago de una multa de 29.057,41 salarios mínimos y determinó que se emitan las órdenes de captura en su contra una vez la decisión quede en firme.

