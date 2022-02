El apartamento del excongresista Mario Uribe Escobar sigue en su poder a pesar de que decisiones judiciales han ordenado que sea entregado para la reparación de las víctimas.

Así lo denunció Noticias Caracol que señaló que el apartamento tendría que estar a disposición del Fondo de Reparación.



Según declaraciones del narcoparamilitar Juan Carlos Sierra 'El Tuso' el apartamento se lo entregó a Uribe Escobar y a cambio le recibió un predio de menor valor. "Ese apartamento se lo vendí yo, y parte del pago se lo regalé", dijo Sierra.



Según el informe los funcionarios del fondo fueron el año pasado a hacer efectiva la orden judicial y tomar posesión del predio. Y luego se detectó que se habría hecho una propuesta para firmar un contrato de arriendo del bien con una empresa, la cual resultó ser de personas cercanas al excongresista.



Por esa situación ese contrato no se firmó y ahora se adelantan las peticiones judiciales para poder hacer restitución del predio.



En febrero de 2011 por haber hecho alianzas con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso para asegurar una curul al Congreso, apoyándose en sus ex colegas Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella, el ex senador Mario Uribe Escobar fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a siete años y seis meses de cárcel.

Lea otras noticias de Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com