El crimen de la empresaria María Mercedes García, que a finales de 2022 conmocionó a los habitantes de Tolú, Sucre, terminó con la enviada a prisión de tres de los presuntos responsables del asesinato.



Se trata de Manuel Alberto Castro, alias Mañé, quien al parecer coordinó el asesinato de la empresa Elena del Mar; de Erlis José Sierra, alias El Indio; y de Eronis Julio Bello, capturado en Cartagena.



El crimen se dio en plena carretera de la Costa Caribe, cuando la mujer iba en un carro junto a su mamá, en inmediaciones del balneario de Puerto Viejo, de Tolú, Sucre. En una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el juez acogió los argumentos de la Fiscalía y ordenó que trasladen a estos hombres a la cárcel La Vega, de Sincelejo.



Manuel Alberto Castro, alias Mañé. Foto: Archivo particular

Allí deberán esperar hasta que negocien con la justicia o sean llevados a juicio por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, hurto calificado, y porte ilegal de armas.



Estos tres hombres harían parte de una red criminal que delinquía en Bolívar, Córdoba y Sucre, por la cual detuvieron a dos personas más: Camilo Andrés Felfle Rincón y Kenis Alberto Fernández Blanco, quienes fueron procesados por concierto para delinquir, hurto calificado y porte ilegal de armas. Es decir, no por el homicidio.



Ahora, frente al caso de la muerte de María Mercedes García, 'Mañé' sería el que organizó todo el plan para en principio robarla. Resulta que ella ese 29 de diciembre fue al banco a sacar 78 millones de pesos, y se dirigió a depositarlos en otra entidad para pagar impuestos de su empresa.



Para ese momento, detrás de ella había un campanero, quien al parecer no se dio cuenta que la mujer había depositado la plata, por lo que le avisó a alias Mañé que ya podían interceptar a la víctima. Fue así como en la audiencia contra los tres hombres implicados se narró que en plena vía, el carro en la que iban ella y su mamá fue alcanzado por una moto, desde la cual le avisaron a María Mercedes que estaba chorreando aceite el vehículo, que lo revisara.



Supuestamente, la mamá dijo que pararan después, pero María Mercedes quiso bajarse a revisar. Posterior a ello, presuntamente Eronis Julio Bella también se bajó de la moto y atacó a la víctima, a la que le dijo que le pasara la plata, como ella ya no la tenía y se resistió a pasarle sus pertenencias, este hombre le disparó y se le llevó 300.000 pesos, una mochila y un celular de alta gama.



Para llegar a esa hipótesis presentada por el juez, los investigadores del caso escucharon 120 horas de grabación, en las que siguieron a los vehículos hasta llegar al punto donde se cometió el crimen, en el cual hay se vendrán más capturas porque hay personas identificadas que estarían detrás de la red criminal de alias Mañé, mas no del crimen.



