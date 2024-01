Margareth Chacón habla tras condena en contra por asesinato del fiscal Marcelo Pecci

Antes de finalizar la audiencia en la que una juez anunció la condena contra Margareth Lizeth Chacón por el crimen del fiscal Marcelo Pecci, la procesada levantó la mano para dirigirse no solo a la togada, sino también a los demás presentes.



Desde la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, donde permanece privada de su libertad, Chacón se apartó de la postura de la autoridad judicial, insistió en su inocencia y comentó que cuando la capturaron le mostraron mentiras a todo el país.



"Que Colombia sepa que yo he sido un pasaporte para Francisco Luis (Correa Galeano) para su libertad. Jamás he tocado armas, no tengo audios, no hay nada que se me acuse", anotó la sentenciada.



Marcelo Pecci estaba casado con la periodista paraguaya Claudia Aguilera. Foto: Instagram: @aguileraclaudi

La diligencia se llevó a cabo en un juzgado de Cartagena, donde revelaron el sentido de fallo condenatorio contra Chacón por los delitos de homicidio y porte o tráfico ilegal de armas de fuego.



Lo que acreditó la Fiscalía -y que analizó la juez- fue un testimonio de Francisco Luis Correa, testigo y vinculado al proceso por la muerte del fiscal paraguayo. El año pasado, este hombre hizo varios señalamientos contra la condenada, como que una camioneta Toyota de ella fue utilizada para el plan criminal.



Condenan a Margareth Lizeth Chacón por asesinato de Marcelo Pecci. En pantalla aparece la juez del caso. Foto: Archivo particular

En ese sentido, Chacón destacó que en su juicio "dijeron que tenían una tera en mi contra, y la única tera son las palabras de un señor que parece un feminicista. En el juicio, delante de usted, dijo que me mandaba fotos a mí, ¿dónde están? (...) La Fiscalía no tiene nada en contra, solamente el testimonio de una persona".



Luego de escucharla, la togada le aclaró que la decisión de su despacho ya fue tomada, y que la lectura de la sentencia será el próximo 15 de febrero a las 2:30 de la tarde.



"Te quise dar la palabra porque eres la implicada. La decisión del juzgado no es definitiva, el doctor Henríquez dijo que va a apelar la decisión. Unas personas con mayor experiencia van a revisarla", leyó la togada.



La colombiana Margareth Lizeth Chacón fue trasladada al aeropuerto por agentes de la PNC e Interpol. Foto: Tomada de Twitter: cuenta Gustavo Villatoro

Los detalles de la audiencia

La juez declaró que emitirá una condena en primera instancia contra Margareth Lizeth Chacón por dos delitos, puesto que se comprobó que hizo parte de la red que organizó el asesinato del fiscal antimafia paraguayo.



En la diligencia, luego de indicar cuál fue el sentido de su decisión, cada una de las partes dijo cuál cree que debe ser el monto. El fiscal Mario Burgos destacó que deben ser 514 meses, es decir los 42 años y siete meses de prisión.

Francisco Luis Correa y el fiscal paraguayo Marcelo Pecci Foto: Archivo particular

El procurador Ánderson Castro Muñoz manifestó que sus cálculos rondan por los 510 meses, es decir también 42 años. Pero el monto más alto lo fijó el penalista Francisco Bernate, quien pidió 57 años de sentencia en contra de la mujer.



El que contrarió esas posturas fue el abogado Luis Henríquez, quien defiende a la acusada. Él empezó por recordar que su clienta no tuvo armas en su camioneta ni le disparó a Pecci, y que solo dijo que había que hacer todo rápido porque se iban a acabar los paquetes turísticos.



Tras esto, lo que viene es que la juez lea la sentencia completa para que así, en caso de que el defensor efectivamente apele, el caso sea estudiado por un tribunal.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

